El orgullo del Bilbao Atletism en la Copa de Europa de cross

Hay equipos que tienen algo especial cada vez que comienzan a competir, ese orgullo único que les permite sacar fuerzas en los momentos más complicados y sobreponerse a cualquier dificultad. El BM Bilbao Atletismo es uno de esos conjuntos capaces de luchar en cualquier situación. Nunca se le puede dar por muerto antes de comenzar la batalla. Las atletas del club bilbaino llegaron a la Copa de Europa con varias bajas significativas y las lógicas dudas surgidas tras una temporada de campo a través llena de resultados irregulares. Sin embargo, en la localidad portuguesa de Oeiras dieron la sorpresa y finalizaron en tercer lugar después de firmar una gran remontada en la última vuelta. El octavo podio consecutivo para el BM Bilbao Atletismo, que ayer domingo solo pudo ser superado por el Playas de Castellón, vencedor de la prueba, y el Istanbul BBSK. La victoria individual fue para Likina Amebaw.

En un circuito con desniveles y terreno seco perfecto para correr, el Playas de Castellón sentenció la victoria en las primeras vueltas y el Istanbul BBSK tampoco tardó en asegurar la plata. La lucha estaba por el bronce y a ello se agarró el BM Bilbao Atletismo. Las bilbainas firmaron una última vuelta de ensueño. Marta García ejerció de punta de lanza con su octavo puesto. Laura Priego reaccionó en el momento justo y fue la catorce. Mientras que Azucena Díaz y Elena Loyo remontaron en la parte final para acabar decimonovena y vigesimoséptima, respectivamente.

La sensación de estar en el podio europeo no es algo nuevo para el BM Bilbao Atletismo. Durante muchos años ha sido una costumbre y en varias ocasiones han llegado a rozar el oro. Sin embargo, la de ayer domingo fue una medalla inesperada y la emoción entre los integrantes de la expedición vizcaina fue evidente. "Estamos orgullosos de nuestras atletas. No han llegado en el mejor momento, pero lo han dado todo para el reto más difícil. Empezamos la temporada con muchos contratiempos por lesiones y esto nos da mucha moral y fuerza para seguir adelante. Como se suele decir, esto no es cómo empieza, es cómo acaba. Así que esperamos mejorar en las próximas competiciones y dar la mejor versión de este equipo", declaró poco después de terminar la carrera Alex Carnero, presidente del club.