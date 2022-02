Jon Rahm, ante una cita señalada

Jon Rahm juega esta semana allí donde es Rahmbo, donde tiene a toda la afición de su parte. Y no es cualquier afición porque el WM Phoenix Open se juega en el TPC Scottsdale, a unos pocos minutos de su casa en Arizona. En ese campo luce especialmente el hoyo 16, conocido como el hoyo-estadio, un par 3 rodeado de gradas que reúnen a miles de personas fuera de sí que retan a los jugadores a poner la bola lo más cerca posible de la bandera. Por eso, el torneo es conocido como el Open de la gente. Allí tiene el golfista de Barrika a muchos de sus seguidores de su alma mater, la Universidad de Arizona State, y por ello su compromiso con el torneo es ineludible, pese a que no sea en el que más brillado. De hecho, fue en 2015, cuando lo disputó aún como aficionado, cuando acabó en quinto lugar, su mejor resultado, y ya dio muestras de su potencial. "Es una semana especial porque juego como en casa, con todo lo que significa. Va a ser duro, pero también divertido por poder jugar ante tantos aficionados", admitió ayer en la rueda de prensa oficial.

En 2016, siendo aún universitario no jugó y en los últimos cinco años ha sido sucesivamente decimosexto, undécimo, décimo, noveno y decimotercero. Es el jugador con el registro acumulado de golpes más bajo en este lustro, empatado con Matt Kuchar, y eso que no ha ganado el torneo. Siempre ha habido alguien mejor y, de hecho, hoy y mañana compartirá partido con dos de ellos: Rickie Fowler, el vencedor de 2019, y Webb Simpson, el de 2020. Brooks Koepka sale como campeón defensor, aunque el vizcaino parte como principal favorito al triunfo, casi como es costumbre en los últimos años.

Rahm ejerce casi de anfitrión en el TPC Scottsdale donde tantas horas invierte en mejorar su juego. Durante las vueltas de práctica ha coincidido con la leyenda Michael Phelps, con el que mantiene una estrecha relación; con Tony Finau, del que se considera amigo tras compartir entrenamientos durante la pandemia; y con el propio Fowler, su compañero más frecuente desde que es profesional. Ayer en el Pro-AM, tuvo como pareja a Aaron Rodgers, quarterback de los Green Bay Packers.

Además, esta semana será especial para el número 1 del mundo ya que tendrá tras las cuerda a un seguidor admirable. DJ Gregory, un joven con parálisis cerebral, camina desde 2008 por los distintos campos de golf del PGA Tour para recaudar fondos para la Walking for Kids Foundation y ya acumula más de 22.000 kilómetros. Los que añada esta semana será siguiendo a Jon Rahm. "DJ Gregory es la mejor historia del PGA Tour de la que nunca has oído hablar", asegura el de Barrika.

gran participación



Esta edición del WM Phoenix Open eleva su exigencia, no en vano seis de los diez primeros del ranking mundial estarán en el tee del 1. Además de Rahm, Viktor Hovland, Patrick Cantlay, Justin Thomas, Xander Schauffele y Hideki Matsuyama aspiran al triunfo en una cita siempre atractiva. Es la mejor participación desde 2001 y por ello el barrikoztarra puede reforzar su posición como número 1 con un buen resultado ante el acoso de Collin Morikawa. Rahm se ha asegurado llegar ya a 38 semanas como líder del ranking mundial y dependerá de lo que haga Hovland y Cantlay para que la cita de la semana que viene en Riviera Country Club se convierta en juez de esta pelea que cada vez tiene más aspirantes. Sam Burns, Jordan Spieth, Scottie Scheffler, Abraham Ancer, otros Top 20 del mundo, o Louis Oosthuizen y Adam Scott son otros jugadores destacados en un torneo de campanillas.

En lo que va de 2022, Jon Rahm acumula un segundo puesto en el Sentry Tournament, un decimocuarto en el American Express y un tercero en el Farmers Insurance. El WM Phoenix Open le motiva para tratar de estrenar su palmarés este año. Para ello, deberá mejorar su juego corto y el putt, aspectos del juego en los que sus estadísticas no están brillando en estas primeras citas de la temporada. "Me siento bien con mi juego, aunque no está en su punto más alto. Pero me noto con frescura después de haberme tomado esos tres meses de descanso y por eso no descarto hacerlo más veces. Espero darme opciones aquí y poder terminar fuerte", confesó. Aún así, ha estado en dos ocasiones a un golpe de ganar y quiere quitarse esa espina al lado de casa, en ese recorrido que conoce como nadie, pero que le ha sido esquivo hasta ahora.

los apuntes

38 semanas como número 1 del ranking mundial alcanzará Jon Rahm tras este torneo, 31 de ellas consecutivas. El de Barrika está a seis semanas de alcanzar a Nick Price en el undécimo lugar de la lista histórica.

Desde 2001 no tenia el WM Phoenix Open una participación de tanto nivel como la de este año. Entonces se impuso Marc Calcavecchia.

Más de 10.000 personas se reúnen en las gradas que rodean al green del hoyo 16 del TPC Scottsdale, que volverán a tener plena capacidad tras la pandemia.

68 golpes bajo par es el registro acumulado de Rahm en sus seis participaciones en el torneo. Solo ha jugado una de 24 vueltas por encima del par y su media es de 68 golpes.