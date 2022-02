Imanol Rojo se supera en los Juegos de Invierno de Pekín

Imanol Rojo se superó a sí mismo en su estreno en los Juegos de Invierno de Pekín. El fondista de Basque Team obtuvo su mejor registro en una prueba olímpica tras finalizar ayer domingo en la vigésimo primera posición en la competición de skiathlon 15x15. Un resultado que supone el mejor de un representante estatal en esta disciplina, y que mejora de largo el puesto 49 que logró el propio tolosarra en los Juegos de Sochi y el 46 de hace cuatro años en Pyeonchang en esta modalidad. El guipuzcoano, además, también rebajó la trigésimo tercera posición que logró en la carrera de 50 kilómetros en los dos anteriores Juegos, firmando así su mejor clasificación olímpica hasta la fecha en cualquier disciplina.

Rojo, que participa en su tercer torneo olímpico, se quedó muy cerca de la décimo novena posición que obtuvo en esta disciplina en el Campeonato del Mundo de Oberstdorf en 2021, que fue su mejor resultado en una competición internacional en esta modalidad. Tras la salida en masa en el Centro Nacional de esquí de fondo de Zhangjiakou, el tolosarra fue de menos a más en una prueba en la que los participantes afrontaron los primeros 15 kilómetros de la carrera en estilo clásico para luego cambiarse los esquís y hacer los 15 kilómetros restantes en estilo libre.

La dureza del circuito quedó demostrada con la aciaga jornada de los esquiadores noruegos, los grandes favoritos, que en contra de los pronósticos, no pudieron dominar. Situada a 1.600 metros de altitud, la pista, con nieve artificial, pasó factura a los competidores. El circuito, además, es inédito para todos los participantes, que en muchas ocasiones dejaron de utilizar la huella por la lentitud que eso les acarreaba.

Rojo, que era 26º a mitad de recorrido, estuvo a punto de terminar en el Top 20, pero el andorrano Ireneu Esteve le superó por un segundo en el esprint final. El fondista guipuzcoano concluyó con un tiempo de una hora, 21 minutos y nueve segundos, a 4:59 del vencedor el ruso Alexander Bolshunov, que paró el crono con una marca de 1h16:09 para encabezar un podio en el que le acompañaron su compatriota Denis Spitsov (1h17:20) y el finlandés Iivo Niskanen (1h18:10).

El navarro Manex Salsamendi, que compite con la selección de Brasil, tuvo que abandonar la prueba tras ser doblado por los líderes. Imanol Rojo afrontará dos citas más en estos Juegos. El viernes 11, a partir de las 8.00 horas en Euskadi, participará en la carrera de 15 kilómetros al estilo clásico, y el día 19 competirá en su modalidad favorita, la prueba de 50 kilómetros.

"La verdad es que estoy muy contento. El objetivo era mejorar los otros Juegos y lo he superado con creces. Para ser el debut de Pekín estça muy bien. A pesar de no tener las mejores sensaciones, especialmente en los primeros 15 kilómetros de clásico, estoy casi entre los 20 primeros, así que no puedo pedir más", afirmó el tolosarra.