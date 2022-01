Lucas Eguibar: "Sueño con la medalla olímpica prácticamente cada noche"

Lucas Eguibar (Donostia, 1994), como quien dice, ya tiene las maletas preparadas. Sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno le esperan. Viajará hasta Pekín con el claro objetivo de colgarse una medalla, que supondría ponerle "la guinda al pastel" a una carrera plagada de éxitos

Quedan dos semanas para los Juegos Olímpicos. ¿Está nervioso?, ¿siente ese gusanillo en el estómago?

—No. En realidad estoy tranquilo. Estas semanas he estado centrado en la última prueba de la Copa del Mundo antes de los juegos, que también es importante. Tengo muchas ganas, pero intento estar tranquilo.

¿Cómo se consigue?

—No sé. Al final llevo mucho tiempo en esto y, poco a poco, te vas haciendo.

¿Cómo llega?, ¿ha sido una preparación diferente?

—Sí, por supuesto. Al final las medidas de seguridad hace que todo sea diferente. Todo ha tenido que ser diferente. Obviamente, en los entrenamientos no nos han cambiado tanto. Nos han dejado un poco más de libertad, entrenar bien, pero con el covid todo ha cambiado radicalmente. Navidades, por ejemplo, he intentado no acercarme a mi familia. Yo, por lo que conozco, la gente de mi alrededor sí las ha disfrutado con sus familias, pero yo he estado solo, tanto yo como mi equipo, intentando no juntarnos con gente. En mi familia hubo un positivo y preferí mantenerme alejado. Ni en mi casa ni en mi coche entra nadie. A la familia la he visto sin acercarnos; y a algunos amigos, paseando, guardando la distancia, siempre. La Nochebuena la pase con Mati (Szukm su fisioterapeuta aragonés de origen polaco) y con otro amigo, con una PCR negativa.

¿Cómo llega a los Juegos Olímpicos?

—Con el objetivo de ganar. Por ahora estoy tranquilo, centrado en la carrera de ahora para seguir mejorando y ya está. Cuando llegue el día, estar tranquilo y que me salga lo que yo sé hacer.

¿Qué supondría ganar una medalla olímpica?

—Sería poner la guinda a todo lo que he hecho, pero no me retiraría con esto. Para mí sería la guinda. Lo siguiente sería disfrutar los años, intentar ganar, claro está, pero disfrutando muchísimo más.

Con 27 años todavía le queda mucho camino por delante, ¿no?

—Sí, todavía me quedan muchos años. El tema de la espalda y demás lesiones, si me dejan, por supuesto, porque ahora estamos como aguantando. Este año nos ha pillado un año de transición. El lunes pasado fue el día que más bajadas he hecho desde que empezamos la pretemporada, cinco. Siempre me salía dolor. Este año está siendo difícil en este aspecto para nosotros.

Lleva mucho tiempo en el snowboard. ¿La ilusión sigue siendo la misma?

—La ilusión va cambiando, pero es cosa de centrarte un poco y ver lo que quieres. Puede ser que haya cambiado un poco, pero me mantengo bastante centrado en mis objetivos.

Echa la vista atrás y, ¿da vértigo todo lo que ha conseguido?

—Creo que he conseguido muchísimas cosas, más de las que me hubiese imaginado. Siento mucho orgullo, agradecido a la gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí, y con ganas de demostrar más. Creo que en las últimas temporadas hemos hecho grandes cosas, pero creo que podemos hacerlo un poco mejor. Me motiva más, creyendo que podemos hacerlo un poco mejor, porque estamos siendo bastante irregulares. Si pudiéramos ser más regulares, lo bordaríamos.

A pesar de esa falta de regularidad de la que habla, ¿está satisfecho de cómo se ha desarrollado su carrera?

—Mucho. Yo no pensaba conseguir todas las cosas que he conseguido. Esperaba poder luchar por cosas importantes, pero tres medallas en mundiales, catorce podios en Copa del Mundo, el oro de Idre Fjäll (Suecia) ni se me pasaba por la cabeza.

¿Cuál es el momento más bonito de su carrera deportiva que ha vivido hasta la fecha?

—Hay muchos, pero me quedo con el Campeonato del Mundo.

¿Fue el más complicado? ¿ha habido carreras más complicadas en las que ha conseguido el objetivo previsto y menos en las que se ha quedado a las puertas?

—Pero es que mi deporte es así, nunca lo sabes. A veces te toca un grupo fácil o crees que es fácil porque los nombres no son conocidos, pero luego resulta que lo están haciendo muy bien ese día o que su tabla corre mucho. Cada carrera, cada bajada es un objetivo diferente. Hay carreras en las que intento centrarme, me da igual la gente que tenga al lado, porque ese día realmente puede pasar de todo.

¿La bajada en estos Juegos Olímpicos ya la conoce?, ¿es complicada?

—Estuvimos compitiendo ahí, pero, en principio, dijeron que iba a ser un poco diferente. Exactamente no me la sé. La calificaría como exigente porque la bajada es de un minuto y veinte segundos, y las últimas carreras que hemos tenido son de un minuto. Es bastante más de lo que estamos acostumbrados. Esta guay porque tiene como varias partes, una de una recta larga y luego vienen curvas. Habrá que hacer estrategia porque en esa recta se producen muchos adelantamientos. Y, por esa cuestión, hasta el final no sabremos lo que haremos.

¿Una bajada tiene más de estrategia que de otra cosa o más de conocimiento, de cabeza?

—Depende del circuito. Hay circuitos en los que la salida importa mucho y otros, como en el del Campeonato del Nundo, donde abajo había una recta muy larga y se cogía mucho rebufo y en la mayoría de los grupos, el que iba tercero o cuatro adelantaban y al primero le adelantaban todos. Por eso digo que depende de la carrera. Hombre, de cabeza también tienes que estar muy fuerte.

¿Tiene alguna espina clavada respecto a lo que pasó en la última Olimpiada o aquello está olvidado?

—No. Es que los Juegos son un día cada cuatro años. No creo que tenga ninguna espina clavada. Si tuviese muchas oportunidades y no lo consiguiera... Pero es un día cada cuatro años. Para mí, estar ahí ya es como una victoria. Es un sueño que tenía desde muy pequeño. Ganar una medalla un día cada cuatro años es que es muy difícil, mucho más difícil de lo que la gente piensa. No es ninguna espina. Es al revés. Estar ahí significa mucho. Yo sé cómo es mi deporte, sé a lo que me dedico y hay muchas posibilidades de que no lo consiga, pero hay otras que sí, y vamos a por eso.

¿Cuánto ha soñado con poder subirse a un podio en unos Juegos Olímpicos con una medalla colgada al cuello?

—Pues muchísimo, me imagino que como todos los deportistas, prácticamente cada noche.

¿Quiénes serán los rivales a batir?

—Creo que el austríaco Alessandro Hammerle y el alemán Martin Nörl estarán fuertes.

Mario Fuchs

su entrenador, positivo, no viaja

Contratiempo. Serio contratiempo para Lucas Eguibar. El donostiarra viajará a los Juegos Olímpicos de Invierno sin su técnico, el austriaco Mario Fuchs, que ha dado positivo por Covid-19 y no podrá estar presente junto al resto del equipo en la cita olímpica. "Mi entrenador ha dado positivo y se nos descuadra todo el equipo ahora mismo, sinceramente. Pero bueno, hay que ver un poco estos días qué pasa y cómo gestionamos los Juegos", explicó, en conversación telefónica con Efe desde la estación italiana de Cortina d'Ampezzo.

Eliminado en 'semis'. Eguibar quedó eliminado en la serie de semifinales de la prueba de la Copa del Mundo de esa disciplina que se disputó ayer sábado en la estación italiana de Cortina d'Ampezzo, donde había ganado la de cuartos de final. El donostiarra se cayó en la parte alta del circuito de los Dolomitas, con saltos, módulos y curvas peraltadas, de 950 metros de longitud, con salida a 1.465 de altitud y un desnivel de 515; y acabó cuarto su serie, por lo que disputó la final pequeña.

El Palmarés

Juegos Olímpicos de Invierno

Pyeongchang 201833º

Sochi 20147º

Campeonatos del Mundo INDIVIDUAL

Idre Fjäll 2021Campeón

Solitude 20194º

Sierra Nevada 2017Subcampeón

Kreischberg 201525º

Stoneham 201313º

La Molina 201151º

POR EQUIPOS

Sierra Nevada 2017Subcampeón

Campeonatos del Mundo Junior

Valmalenco 2014Subcampeón

Erzurum 2013Campeón

Copas del Mundo

CLASIFICACIÓN GENERAL

2020 4º

20194º

2016 3º

2015Campeón

VICTORIAS

Marzo 2020 Sierra Nevada

Marzo 2019Veysonnaz (Suiza)

Marzo 2016Veysonnaz (Suiza)

Marzo 2015Veysonnaz (Suiza) RESTO DE PODIOS

Diciembre 20213º Cervinia (Italia)

Febrero 20212º Reiteralm (Austria)

Marzo 20183º Veysonnaz (Suiza)

Diciembre 2017 3º Thorens (Francia)

Febrero 20172º Feldberg (Alemania)

Marzo 20163º Baqueira Beret (España)

Febrero 2016 3º Sunny V. (Rusia)

Marzo 20152º Veysonnaz (Suiza)

Enero 20142º Vallnord-Arcalís (Andorra)

Marzo 20133º Arosa (Suiza)

Copas de Europa

Siete victorias

Doce podios en total

Campeón de la Copa de Europa en 2012

Copa Sudamericana

Un podio

Campeonatos de España

Tres podios (dos en snowboard y uno en Big Air)

Las cifras

16

podios ha logrado Eguibar a lo largo de su carrera deportiva.

66

ha disputado el rider donostiarra a lo largo de su trayectoria.

2

participaciones en Juegos Olímpicos de Invierno.

2010

es el año en el que disputa su primera carrera de snowboard cross.

