Campeonato de Europa de balonmano:a por el tercer oro

La selección española de balonmano es la reina de Europa. Acumula dos oros consecutivos en la competición continental después de subirse al escalón más alto de Croacia 2018 y Austria, Noruega y Suecia 2020. Y, como no hay dos sin tres, aspira a hacer lo mismo en el Campeonato de Europa que comienza esta tarde y se prolongará hasta el próximo día 30 en Hungría y Eslovaquia. Los pupilos de Jordi Ribera llegan con la moral por las nubes no solo por el excelente bagaje que atesoran en este campeonato –no se bajan de su podio desde 2014–, sino también por haberse llevado el Torneo Internacional de España tras ganar a Irán y Polonia en dos amistosos de preparación. Así, el combinado estatal desborda una ambición que esta tarde (18.00 horas/Teledeporte) tendrá que trasladar al parqué en su debut ante la República Checa. De hecho, a los Hispanos les espera una ronda preliminar en la que no deberían pasar demasiados apuros, tras quedar encuadrados también con Suecia (sábado, 20.15 horas) y Bosnia y Herzegovina (lunes, 18.00 horas).

Con todo, y a pesar de los increíbles números de su historia más reciente y de defender título, en esta ocasión España no es la gran favorita a la corona. Dinamarca, Francia e incluso la anfitriona Hungría le han arrebatado esa condición. Y es que la ausencia de grandes nombres como Raúl Entrerríos, Viran Morros, Julen Aginagalde y Daniel Sarmiento, claves en todos los pasados éxitos, deja a la selección estatal huérfana de líderes. Asimismo, las bajas por lesión de los hermanos Dujshebaev, también con gran peso en los últimos campeonatos, ha obligado a Ribera a renovar su lista. A buscar savia nueva. Por ello, el seleccionador decidió llevarse al Europeo a 19 jugadores –a pesar de que en cada partido solo podrá convocar a 16–, con cinco caras nuevas entre las que destacan las de los guipuzcoanos Kauldi Odriozola (extremo del Bidasoa Irun) e Iñaki Pecina (pivote del PAUC). Ambos formarán, junto al navarro Eduardo Gurbindo (lateral derecho del Dinamo Bucaresti) la representación vasca en este Europeo.

Demasiadas novedades para prever cómo funcionará España en un torneo de tanto nivel, por lo que Ribera no quiere hablar de favoritismos: "Llegamos a una competición muy exigente, sabiendo que habrá que trabajar mucho y en la que debemos ir creciendo día a día. La historia reciente nos ha enseñado que no hay que mirar más allá, por eso tenemos en la primera fase tres selecciones como República Checa, Suecia y Bosnia Herzegovinacon muchos argumentos y que nos obligarán a dar lo mejor de nosotros si queremos pasar ronda y seguir cumpliendo objetivos". Con todo, el seleccionador tiene fe ciega en su plantilla: "El grupo ha entrenado muy bien y con un volumen de trabajo muy alto. He visto a la gente muy implicada y con el sentimiento, tanto veteranos como nuevos, de querer entrar en la dinámica y encontrar su espacio en el equipo".

DATOS del europeo

Grupos. A: Eslovenia, Dinamarca, Macedonia y Montenegro. B: Portugal, Hungría, Islandia y Países Bajos. C: Croacia, Serbia, Francia y Ucrania. D: Alemania, Austria, Bielorrusia y Polonia. E: España, Suecia, República Checa y Bosnia y Herzegovina. F: Noruega, Rusia, Eslovaquia y Lituania.

Fechas. Desde hoy hasta el día 30. España jugará la ronda preliminar esta tarde (18.00 horas) ante República Checa; el sábado (20.15) ante Suecia; y el lunes (18.00) ante Bosnia y Herzegovina. Todos emitidos por Teledeporte.

Convocatoria de España.

Porteros: Gonzalo Pérez de Vargas (Barça), Rodrigo Corrales (Veszprém), Sergey Hernández (Benfica). Centrales: Agustín Casado (Ciudad de Logroño), Ian Tarrafeta (PAUC). Laterales derecho: Jorge Maqueda (Veszprém), Eduardo Gurbindo (Dinamo Bucuresti). Laterales izquierdo: Antonio García (Granollers), Chema Márquez (Granollers), Joan Cañellas (Kadetten Schaffhausen). Extremos derecho: Ferran Solé (PSG), Aleix Gómez (Barça), Kauldi Odriozola (Bidasoa). Extremos izquierdo: Ángel Fernández (Barça), Aitor Ariño (Barça). Pivotes: Adriá Figueras (Chartres Métropole), Gedeón Guardiola (Lemgo), Iñaki Peciña (PAUC). Defensor: Miguel Sánchez-Migallón (Kielce).