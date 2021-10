El maratón nocturno de Bilbao reunirá a 8.000 atletas

El EDP Bilbao Night Marathon regresa al calendario estatal de carreras. Dos años después de su última edición, el maratón nocturno volverá a llevar el atletismo popular a las calles de la capital vizcaina. Será el próximo día 23, a las 18.00 horas, cuando la carrera tornará al asfalto y, aunque lo hará con algunas restricciones y protocolos consecuencia de la pandemia, también lo hará con la ilusión de quien estrena zapatillas nuevas. Al fin y al cabo, se trata de uno de los primeros eventos al aire libre que se celebran en Bizkaia desde el estallido del covid-19. "Tenemos ganas de celebrar pruebas de este calibre, de que vuelva el deporte en exteriores, de salir a la calle con los amigos a divertirnos y a practicar deporte. Por ello, el maratón nocturno tiene todos los ingredientes para ser un evento muy atractivo", ha reconocido Itxaso Erroteta, concejala de juventud y deporte del ayuntamiento de Bilbao.

Con todo, la pandemia todavía obliga a ser precavidos. Por ello, la organización ya ha explicado que será imposible repetir los números de la edición de 2019, cuando los récords no solo llegaron a través de la media maratón masculina y el keniano Ronald Kiprotich Kirui (1h:1.36) y de la maratón femenina y la etíope Zeritu Begashaw (2h:41.26); sino también a través de la participación. 13.400 atletas se animaron a competir hace dos años. Sin embargo, el día 23 tan solo serán 8.000 los corredores entre las tres categorías posibles: 42, 21 y 10 kilómetros. Así pues, de los 56 países representados en 2019, en esta ocasión solo estarán 38. Por lo que Iñigo Elarre, organizador del EDP Bilbao Night Marathon, ha hablado ya de "una edición puente. Estamos muy contentos de volver y esta va a ser una edición especial, pero esperemos que sirva de puente para recuperar los números que conseguimos en 2019. Con todo, nos enorgullecemos de haber agotado los 8.000 dorsales que sacamos con el objetivo de hacer la carrera de forma segura para todos. Pero ya estamos pensando en la siguiente edición". No obstante, la pandemia también tuvo consecuencias positivas para el maratón nocturno y es que, como ha explicado el propio Elarre, "como los atletas no han podido competir, han bajado su caché". Por lo que serán más de una decena los deportistas africanos que el próximo 23 harán las delicias de los aficionados. "El objetivo es batir los récords del maratón y el medio maratón femenino y el de medio maratón masculino", ha concluido el organizador.



Partido en San Mamés

Además del número de participantes, otra cosa que se ha tenido que cambiar es el horario. Pero no por la pandemia, sino por el Athletic. Y es que el pistoletazo de salida de esta prueba solía realizarse a las 19.00 horas. Sin embargo, en esta ocasión se llevará a cabo a las 18.00 para evitar que coincida con el comienzo del encuentro que enfrentará a los leones con el Villarreal (21.00 horas). Y es que la organización ha explicado que, como medida sanitaria, se realizará una salida escalonada en la que los 8.000 participantes partirán en "diez cajas de salida". Lo que no variará respecto a años anteriores será el trazado de las tres distancias. De nuevo será San Mamés el escenario escogido para comenzar la prueba y, de nuevo, será la explanada del museo Guggenheim donde se colocará la meta. "El recorrido es muy atractivo, muy trabajado. No solo porque la salida y la llegada son dos iconos culturales, económicos y turísticos de Bilbao; sino porque la carrera también pasa por Gran Vía, Casco Viejo, el puente de Calatrava... por lo que los atletas van corriendo con una sonrisa al ver lo bonita que está la ciudad", ha dicho Erroteta.