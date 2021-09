Basque Country es de oro

No pudo empezar mejor el Mundial de Sokatira sobre tierra para Basque Country. No pudo empezar mejor la competición por selecciones para un combinado vasco que no dio opción ni tregua. Y es que si la jornada de ayer comenzó con el himno de Alemania atronando las instalaciones de Fadura –el equipo germano se subió al escalón más alto del podio del 680 kilos masculino–, el día finalizó con la ikurriña hondeando en lo más alto del mástil. Allí la colocaron las tiradoras que se llevaron el oro en el 500 femenino y allí la mantuvieron los hombres del 560 masculino, que también saborearon el metal dorado. Es decir, en la primera jornada del Campeonato del Mundo de sokatira por selecciones, Basque Country, nombre con el que compite oficialmente el conjunto vasco, inauguró su medallero con dos oros. Dos oros de cuatro modalidades. Casi nada.

Comenzaron ellas dando un auténtico recital. Se clasificaron para semifinales por la puerta grande. Por méritos propios. Y allí se encontraron a unos Países Bajos que, aunque lucharon, no pudieron contra un equipo que tiraba en casa. Ante su afición. Las naranjas se tuvieron que conformar con el bronce. Y así, Basque Country se metió en la final. Del oro tan solo le separaba Suiza. La eliminatoria fue larga, física. De las que desesperan. Pero las euskaldunes supieron sufrir más. Y la recompensa fue el Campeonato del Mundo.

Tras ellas fue el turno del 560 masculino. Los tiralaris vascos saltaron a la campa de Fadura con la exigencia propia de igualar a sus homólogas. Porque dos oros olían mejor que uno. Y dicho y hecho. Basque Country se subió al primer escalón, seguido de una Suiza que, de nuevo, tuvo que conformarse con la plata; y de una Alemania a la que el bronce le supo a gloria.

En la jornada de hoy, la que da por finalizado este Campeonato del Mundo de Getxo, comenzará con el pesaje más alto de la modalidad sobre tierra: el 720 kilos masculino. Después será el turno de las selecciones sub'23 en los 600 kilos y, por la tarde, Basque Country intentará aumentar el medallero en el 640 kilos masculino y el 540 kilos femenino. Cabe destacar, además, que estas dos últimas modalidades se tendrán en cuenta para las World Games que se celebrarán el próximo año.