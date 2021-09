Kaiku espera volver a la Eusko Label Liga este fin de semana

SOLO un año después de descender a la ARC-1 Kaiku se encuentra ante la posibilidad de regresar a la Eusko Label Liga. El club sestaoarra acostumbrado hace no tanto tiempo a ondear las banderas más prestigiosas vive ahora mismo una realidad diferente. Su objetivo ya no es pelear por todas las regatas en juego, ahora la Bizkaitarra quiere recuperar el estatus de antaño y el play-off de la ACT es el primer paso. Xabier Mielgo (Sestao, 1999) es uno de los remeros que han vivido de cerca esta nueva era de Kaiku. Formado en la escuela sestaoarra, el canterano ascendió a la trainera en plena fase de reconstrucción, en una época en la que mantenerse era el principal objetivo. Esta temporada, después de la decepción de la anterior, por fin ha tocado degustar la sensación de ondear banderas y desea aportar su granito de arena para que la Bizkaitarra regrese este fin de semana a la Eusko Label Liga.

Kaiku llega al play-off después de demostrar una gran fortaleza mental. Los sestaoarras estuvieron a punto de verse fuera de los dos primeros puestos de la ARC-1, pero en las últimas regatas dieron un paso adelante y consiguieron recortar la diferencia a Pedreña. "No hemos sido nada regulares. Siempre hacíamos uno de los dos días bien y el otro mal. Por eso en el fondo sabíamos que éramos capaces de hacerlo porque lo habíamos hecho", declara Mielgo, que reconoce que la plantilla está "ilusionada" ante el reto que tienen por delante y "nos vemos capaces de conseguirlo", añade.

El play-off de la ACT volverá a disputarse en su escenario habitual. Dos contrarrelojes, el sábado en Bermeo y el domingo en Portugalete, y en esta ocasión los rivales de los sestaoarras será Tirán, Samertolameu, Bueu y Getaria. Cada jornada se presenta con características muy diferentes. Las condiciones meteorológicas indican que habrá olas de metro y medio en las aguas bermeotarras y el viento también tendrá una presencia importante. Mientras, que en la ría, la potencia de las embarcaciones y su capacidad para generar vatios marcará las diferencias. "Por cómo hemos ido llevando la liga, la clave es hacer una buena regata el sábado en Bermeo. Se ha visto que nuestro punto fuerte son las rías y es esperable que hagamos una mejor regata el domingo, además será en casa", explica Mielgo.

Será la primera vez que el remero sestaoarra pelee por un ascenso, después de varios años conviviendo con la presión de mantenerse en la categoría. Dos tipos de presiones muy diferentes. "Es la primera vez que me juego algo así. Otros años era pelear por no bajar y este año toca jugársela. No es lo mismo estar al filo del cuchillo que estar arriba. En la parte alta tienes esa tranquilidad de que ya estás arriba y solo puedes ascender, por el contrario cuando estas abajo, puedes ir más abajo aún", apunta. Además, en su caso particular es la de continuar con la transformación de Kaiku, de dar otro paso más y ayudar a que la Bizkaitarra vuelva a tener la gloria de antaño: "Llevo muchos años y para mí es el club de casa, no me imaginaría remando en otro sitio. Cuando llegué aquí Kaiku era el ganador y cuando entré en la trainera fueron unos años que no había tanta gente ni presupuesto. He vivido la bajada de Kaiku y ahora estoy viviendo el renacer".

En ese crecimiento, la principal ilusión de Mielgo es aportar su granito de arena para ayudar a la trainera de su pueblo a volver a pelear en las regatas de más renombre. "Mi ilusión es que Kaiku esté arriba otra vez y que reme más gente de casa. En los años anteriores al mío fue decayendo y ahora poco a poco se está recuperando la cantera desde la escuela", afirma. Ese sueño pasa por vencer primero en el play-off aunque la primera parte del objetivo está cumplido. La ilusión por la Bizkaitarra ha vuelto a Sestao y se espera que las orillas de la ría se llenen de camisetas negras y verdes. "En Bilbao ya fue mucha gente de casa y este domingo será al lado de casa. La verdad que no sé cómo será, pero tiene que ser muy emocionante", comenta. Con ese impulso y la ilusión que viven en la tripulación, los sestaoarras esperan dar otro paso más.

