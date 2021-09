El gran sueño de Arraun Lagunak

La primera Bandera de La Concha siempre tiene un significado especial. El 12 de septiembre de 2021 quedará grabado en la historia de Arraun Lagunak. El club donostiarra, siempre reivindicativo en busca de un reconocimiento que no terminaba de llegar, alzó la voz en el mejor escenario posible y la Lugañene se colocó en la cima del remo. La conquista de la Liga Euskotren ya le confirmó como la embarcación más regular, pero lo logrado ayer en las aguas donde muchas de sus remeras tuvieron su bautismo con el mar fue otro paso más, uno de gigante. Arraun Lagunak culminó el sueño con una victoria clara en la Bandera de La Concha, venciendo en las dos jornadas y derrotando a Orio, la gran dominadora de las últimas temporadas y que acabó en segundo lugar pese a mostrar un buen nivel en la bahía donostiarra.

Arraun Lagunak mostró una mejoría enorme durante la temporada y en casa también creció su fortaleza mental. Los nervios vividos en el desenlace de la Liga Euskotren no aparecieron esta vez y la Lugañene fue la de las mejores jornadas. Fue esa embarcación capaz de ir de menos a más y no desesperanzarse cuando la proa era de su rival. Orio no dudó en la salida y apostó por romper la regata desde las primeras paladas, por imponer ese ritmo machacón que tan buenos resultados le ha dado en más de una ocasión. Todas las traineras excepto la de Arraun Lagunak quedaron atrás y entonces en la ciaboga las oriotarras cometieron un error. Se pasaron ligeramente y toda su ventaja se esfumó. A partir de ahí, las donostiarras se vieron en cabeza y fueron capaces de subir su ritmo hasta cruzar la meta victoriosas.

Deusto, último



Por su parte, la Tomatera no fue capaz de remontar puestos en el segundo domingo e incluso Chapela le superó y acabó como colista de la jornada y también en el cómputo global. El foco de Deusto está puesto en el play-off de ascenso y la regata donostiarra era una cita para disfrutar, para que la mayor cantidad de bogadoras disfrutaran de esta fiesta del remo. Las cosas no salieron y las bilbainas pronto quedaron rezagadas. Fuera de toda pelea, trataron de recortar distancias pero el ritmo de sus rivales fue superior. Sin embargo, este resultado no borra la gran temporada de Deusto, que la semana que viene volverá a vivir otra cita histórica en su corta trayectoria.

Bandera de la concha

Segunda jornada

1. Arraun Lagunak 10:33,56

2. Orio a 2,68"

3. Donostiarra a 14,44"

4. Tolosaldea a 14,90"

5. Hondarribia a 19,56"

6. Chapela a 24,54"

7. Hibaika a 30,44"

8. Deusto a 37"

Clasificación general

1. Arraun Lagunak 21:05,18

2. Orio a 4,32"

3. Donostiarra a 23,06"

4. Tolosaldea a 29,96"

5. Hondarribia a 32,76"

6. Hibaika a 47,98"

7. Chapela a 51,66"

8. Deusto a 1:00