Jon Rahm, el orgullo de Barrika

CUANDO sales fuera y dices que eres de Barrika lo primero que te responde la gente es: ¿De dónde es Jon Rahm? Nos ha puesto en el mapa mundial", resume orgullosa Carmen Sesma, sobre el sentir de los 1.500 habitantes de la localidad, cuyo nombre resuena en todo el mundo gracias al golfista.

Hasta ahora, la belleza de su litoral costero, sus acantilados y playas salvajes, siempre habían sido la referencia de esta localidad de Uribe Kosta que registró un boom mediático a raíz del desembarco de la serie Juego de Tronos hace cinco años, lo que potenció su imagen en el extranjero. Sin embargo, nada comparable con el hecho de disponer de un embajador de la magnitud del número uno del mundo del golf. Jon es su vecino más ilustre y una persona muy querida, por su sencillez y por mostrarse siempre orgulloso de sus raíces.

"Tener un deportista de este nivel en un pueblo tan pequeño es algo único", destaca el alcalde de Barrika, Roberto Muñoz, que a lo largo del fin de semana empezó a ser consciente de la gesta que podía conseguir Rahm hasta que ayer lunes por la mañana, una vez consumado el éxito, no se hablaba de otra cosa. "Todo el mundo estaba comentando lo de los últimos golpes a través de los grupos de móvil", reconoce.





Los carteles de apoyo a Jon estuvieron presentes en Barrika. Foto: Juan Lazkano

En este sentido, el regidor nada más conocer la conquista del Abierto de Estados Unidos por parte de su paisano, envió un mensaje de felicitación al padre del golfista "como reconocimiento" y para expresarle el "orgullo" que sienten como pueblo de un barrikoztarra, que además ejerce como tal. "Para nosotros es una alegría inmensa porque nos pone en el mapa. Supone una repercusión a nivel mundial, especialmente en América, por todo lo que significa allí el golf", subraya. En este sentido, Muñoz y su equipo trabajan desde hace tiempo en la organización de un homenaje "cuando se puedan cuadrar las agendas y la situación sanitaria nos lo permita". "No sabemos cuándo, pero estamos seguros de que se lo vamos a hacer", subraya sobre la intención institucional.





Integrantes de la asociación de mujeres de Barrika felicitan a Jon por la conquista del Abierto de Estados Unidos. Foto: Juan Lazkano agrupación de mujeres



Sobre esta línea, en la sede de una de las agrupaciones barrikoztarras más arraigadas en el tejido social, como es la asociación de mujeres Barrikako Emakumeen Hitza, ayer lunes no se hablaba de otra cosa. "Estamos muy contentas de todo lo que ha conseguido. Creo que nunca se había pronunciado tanto el nombre de Barrika como ahora", afirma Maribe Legarreta, presidenta de la entidad y gran aficionada al golf. "Soy muy seguidora de Jon. Cuando juega siempre estoy pendiente y le vi por televisión. Después de que ganase le mandé un mensaje a la familia", indica. Precisamente, otra de las integrantes de la asociación que hizo llegar su felicitación a la familia Rahm fue Carmen Sesga, que conoce al golfista "desde pequeño" y siempre ha visto que apuntaba maneras. "Hace unos años les dije a unos amigos de Menorca aficionados al golf que apuntaran el nombre de Jon y hoy en día siempre me lo recuerdan", reconoce.

Además del golf, Jon probó suerte en otros deportes. Uno de ellos fue el piragüismo, formando parte del club Barrika Piragua Taldea. "Perteneció al club en 2006, compitiendo en categoría alevín y estuvo otro año hasta infantil", recuerda el dirigente Andreas Orive, quien hace hincapié en la "visibilidad" que otorga al municipio una figura tan relevante a nivel mundial como es Jon Rahm. "Cuando los chavales ven que alguien como Jon ha estado en el club, en un deporte minoritario como éste, y la hazaña que ha conseguido en otro deporte como el golf, que tampoco es de masas, supone un verdadero estímulo para todos ellos", sostiene.

En este sentido, quien también quiso felicitar al golfista fue la Sociedad Deportiva Plentzia, el club de fútbol al que pertenecieron tanto Jon como su hermano Eriz. "Queremos felicitar a nuestro exjugador Jon por el triunfo conseguido. Zorionak txapeldun", expresaron a través de sus redes sociales.

Familia



El triunfo sobre la hierba de Torrey Pines, en San Diego, California, ha sido "como cerrar el círculo", a juicio de Eriz, el hermano mayor de Jon. Allí logró su primera victoria como miembro del PGA Tour y en ese mismo escenario ha recobrado el cetro mundial. Por eso a Eriz ayer lunes no paró de sonarle el teléfono. "Creo que habré recibido más de 300 mensajes", reconoce. Sin embargo, nada como la llamada de su hermano a primera hora de la mañana. "Hemos hablado a las siete, lo estaba celebrando con mis padres y unos amigos", apunta. Mientras Eriz tomaba el primer café de la mañana antes de ir a trabajar, su hermano brindaba por la consecución del Abierto de Estados Unidos. "Estaba con muchas ganas después de lo que le pasó en el último torneo con el positivo por covid. Se lo merecía, así que ya le he dicho no hay mal que por bien no venga, igual llega a ganar el torneo y luego no consigue el US Open". Un éxito que ha llegado en el momento preciso. "Mejor no ha podido salir. Siempre había soñado con ganar este tipo de torneos y mis padres, que no le veían desde marzo del año pasado, justo antes de la pandemia, han podido disfrutar con él", indica. Un hito para el héroe Jon Rahmbo, como le conocen en los circuitos, que ha conquistado el mundo desde Barrika.

La localidad costera y sus 1.500 habitantes celebraron ayer la gesta de su paisano Jon Rahm en el Abierto de Estados Unidos