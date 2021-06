Urdaibai, ambición para regresar

EN las dos últimas temporadas los éxitos no han llegado con la asiduidad deseada a Urdaibai. La trainera, acostumbrada a luchar por cada regata, vivió dos cursos sin pelear por la Corona. Demasiado tiempo. Aunque esto no ha hecho mella en su confianza, todo lo contrario. Esta racha es gasolina para la cuadrilla bermeotarra, motivación plena para demostrar que pueden volver a la cima y ser candidatos constantes al triunfo. En la segunda temporada de Jon Elortegi, los remeros de la Bou Bizkaia quieren que los brotes verdes del año pasado no sean una casualidad y dar otro paso más para retornar a la parte noble. La misión es complicada y son muchos los candidatos y pocos los títulos por jugarse, pero en Bermeo tienen claro que la falta de ambición no estará presente en sus tostas.

Los remeros bermeotarras tienen entre ceja y ceja volver a estar en la pelea por todas las banderas. La mayoría de ellos probaron el éxito hace no tanto tiempo y ya lo echan de menos. "Este es un equipo que necesita poca motivación. Son unos guerreros y no piensan más que en ganar. Todo lo que no sea conseguir la bandera no es bueno. Casi hasta hay que frenarles", cuenta Elortegi. Esas ganas se trasladan al día a día y el propio entrenador de Barrika reconoce que su cuadrilla está entrenando a gran nivel.

Aunque el propio entrenador apuesta por ir paso a paso. Centrarse primero en las regatas de A Coruña y a partir de ahí tirar hacia arriba: "El objetivo tiene que ser estar en la pelea de arriba. En las primeras regatas hay que meterse en la tanda de honor porque hemos visto que quien no lo hace, sufre todo el verano. El año pasado vimos un gran Zierbena, con muy buenos resultados, pero que estuvo en la segunda tanda todo el verano". Una vez ahí, en Urdaibai no descartan nada y plantar batalla hasta la última palada está impregnado en su ADN. "Creemos que el bote nos anda rápido y la verdad es que aquí la gente es muy ambiciosa y busca mejorar el tercer puesto del año pasado, aunque somos muy conscientes de que será difícil porque hay cuatro o cinco botes con el mismo objetivo", opina Elortegi.

En esa pelea, el entrenador de Barrika sitúa al habitual abanico de seis tripulaciones que pelearon por las banderas el curso pasado. "Estarán el campeón de liga y de Concha del año pasado, Santurtzi y Hondarribia; un Zierbena muy potente y luego estaremos ahí en la pelea Orio, Donostiarra y nosotros. A ver cómo nos peleamos por ese cuarto puesto inicialmente y luego ya veremos", afirma el técnico vizcaino, que es consciente que hay equipos que en las quinielas aparecen mejor posicionados que ellos: "La verdad es que hay otros clubes con más fichajes y más reforzados que nosotros este año, pero una vez en esa batalla estaremos ahí intentando dar guerra".

En los descensos invernales y las últimas regatas de traineras anteriores al inicio de la Eusko Label Liga, Urdaibai tuvo resultados dispares. Ese baremo, siempre incierto para evaluar a los clubes de la máxima categoría, fue menos fiable aún con los bermeotarras, que empezaron a mostrar las señas de su potencial en primavera. "En invierno los descensos fueron surgiendo sobre la marcha por la situación y en una misma semana hubo tres. Ya habíamos planificado nuestro invierno y decidimos no cambiar la planificación. No nos medimos prácticamente con nadie en invierno. Luego, estos resultados no han sido malos y eso indica que vamos en buen camino, pero tampoco sabemos cómo está el resto", analiza Elortegi. La última prueba fue en Ondarroa, una regata marcada por la ausencia de las traineras guipuzcoanas debido a su campeonato territorial. Ahí, la Bou Bizkaia dejó buenas sensaciones y acabó en tercer lugar.

SEGUNDA TEMPORADA



El proyecto de Elortegi vive su segunda temporada, aunque la primera de ellas estuvo marcada por el confinamiento. Este curso, con más oportunidades para trabajar, el entrenador de Barrika ha optado por la continuidad y presentar una plantilla prácticamente idéntica a la del curso pasado, con las altas de Mikel Bereziartua, Nikolas Yurramendi y Lander Salas. "Ya estábamos contentos con el equipo que teníamos el año pasado y este año lo hemos reforzado un poquito. Creo que vamos a ir mejor preparados para esta liga tan larga", opina el barrikoztarra.

Otra de las señas de este proyecto es la importancia de los remeros de la casa. Elortegi apuesta por los canteranos y poco a poco estos están respondiendo. "La gente de la casa sigue dando pasos hacia delante y con las nuevas incorporaciones nos hace tener una plantilla más completa que el año pasado", afirma el técnico. Y es que un año en la Eusko Label Liga es un salto enorme para estos bogadores, curso acelerado de aprendizaje entre los mejores que les obliga a adaptarse a toda velocidad a la exigencia de la competición. "Tienen ahora unos 21 años. Son muy jovencitos, tienen un gran futuro y ahora dan grandes pasos año a año. Nuestra intención es contar con ellos", declara Elortegi. Con este crecimiento y la continuidad como seña, en Urdaibai esperan volver a los años dorados y pelear por cada bandera.

la plantilla de urdaibai

Entrenador

Jon Elortegi 2ª temporada

Patrones

Josu Barturen Canterano

Iker Gimeno No propio

Remeros

Mikel Beaskoa Propio

Mikel Bereziartua No propio

Asier Bermejo No propio

Mikel Calleja Propio

Alain Colunga Propio

Jon Elortegi No propio

Igor Francés No propio

Iñaki Goikoetxea Propio

Luis González No propio

Carlos Mañas Propio

Iban Martínez No propio

Mikel Pérez Canterano

Iker Portugués Canterano

Unai Ruiz No propio

Lander Salas No propio

Jon Unanue Canterano

Jon Unzaga Canterano

Jon Urresti No propio

Nicolas Yurramendi No propio

Gentza Zubiri Propio