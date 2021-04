La Milla de Bilbao mira al otoño

LA Milla Internacional de Bilbao fue una de las primeras carreras en sufrir las consecuencias de la crisis sanitaria. La tradicional cita de primavera quedó suspendida en 2020 y un año más tarde tampoco podrá celebrarse en su fecha habitual. Esta carrera convierte la Gran Vía bilbaina en una fiesta del atletismo, con multitud de personas observando a la élite del atletismo estatal y muchos corredores participando en las diferentes categorías. Algo imposible de realizar en estos momentos y por ello desde el club BM Bilbao Atletismo, organizador de la prueba, decidieron posponerla otra vez más. Sin embargo, la intención no es cancelarla sino aplazarla y la edición de 2021 sigue en pie. La nueva fecha programada es el 16 de octubre y los encargados de llevarla a cabo trabajan con optimismo para que ese día se den varios pistoletazos de salida.

La principal razón para el aplazamiento de la Milla Internacional de Bilbao es la prohibición de realizar eventos deportivos con público. "Es muy difícil acordonar la Gran Vía, es la arteria principal de Bilbao, y no podríamos garantizar que no hubiera público", cuenta Alex Carnero, presidente del club bilbaino. Aunque las restricciones impuestas no son el único motivo. Esta carrera necesita del público. Es parte principal de su esencia y celebrarla sin los habituales gritos de ánimo perdería parte de su sentido. "Hacer un evento en la calle sin público no tiene sentido. Se necesita para que anime a los atletas y es necesario un mínimo de asistencia tanto de participantes como de espectadores", añade Carnero.

La suspensión de la Milla Internacional de Bilbao no supuso un varapalo para las cuentas del club vizcaino. Las subvenciones tuvieron que ser devueltas, pero al ser una carrera de participación gratuita y contar con una buena base de colaboradores, la prueba acostumbra a cubrir los gastos y no celebrarla no supone un golpe al presupuesto del club. Donde se nota el efecto es en la promoción del BM Atletismo Bilbao y de su deporte en el territorio.



"Independientemente que traigamos atletas internacionales, las pruebas que organizamos las hacemos con la base de la promoción, sobre todo para los atletas más jóvenes y de las categorías inferiores. En la Milla Internacional de Bilbao participan cerca de 800 niños y hacemos un esfuerzo muy importante para desarrollar nuestra labor como club", cuenta Carnero.

La Milla Internacional de Bilbao es una cita marcada en rojo dentro del calendario del atletismo vizcaino y no disputarla fue un duro golpe para muchos atletas de categorías inferiores. Aunque la reputación ganada en las últimas ediciones hizo que esta mala noticia también llegara fuera de nuestras fronteras y desde el club recibieron numerosos mensajes de personalidades contrastadas dentro del deporte: "Nos trasmitieron una pena increíble y sobre todo recibimos muchos mensajes de apoyo y nos dijeron que contáramos con ellos para futuras ediciones. También nos pidieron que no perdiéramos los ánimos para otras temporadas". Esta prueba, debido a sus últimas ediciones, ha dado un paso enorme en el calendario estatal y los principales especialistas no pierden la oportunidad de acudir a ella si la situación lo permite.

Este parón en la celebración de la milla no ha hecho que el BM Bilbao Atletismo deje de trabajar y ya prepara con ahínco su carrera de octubre pese a que todavía no tienen la confirmación de que se celebrará: "Lo veo al cincuenta por ciento. En septiembre habrá que ver los datos que tengamos y lo que nos dicen las instituciones para ver si podemos realizar la milla". Pero aunque todavía esas dudas sean demasiado grandes y el futuro incierto, Carnero tiene claro que "el optimismo no lo podemos perder". El club tiene ya todo reservado y el 16 de octubre la falta de preparación no será una excusa.

Mínima para tokio



Asimismo, la atleta del BM Bilbao Atletismo Majida Maayouf ha logrado la mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio. La atleta marroquí afincada en Euskadi consiguió la marca en el atípico maratón celebrado en el aeropuerto de Siena.