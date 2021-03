El surf vasco rema decidido hacia los Juegos Olímpicos de Tokio

"Cuando empecé a surfear nunca pensé que el surf podría ser olímpico. Después de tantos años compitiendo en diferentes circuitos, que se te pongan delante los Juegos es algo muy atractivo. Muy importante para este deporte", dice Aritz Aranburu. Y sabe de lo que habla porque el zarauztarra es perro viejo en estas lides. Sabe lo que es ser campeón de Europa y el único vasco en llegar a la élite del surf mundial. Pero, a sus 35 años, el deportista de Basque Team quiere seguir escribiendo páginas en la historia y convertirse en el primer surfista estatal que logra ir a unos Juegos Olímpicos.



Posibilidades tiene, puesto que la Federación Española de Surf, a través de sus seleccionadores Ibon Amatriain y Pablo Solar, incluyeron su nombre en la lista de los elegidos. De hecho, el surf vasco destaca sobremanera porque seis de los ocho convocados son euskaldunes. Y es que a Aranburu se le unen el donostiarra Andy Criere, la bilbaina Ariane Ochoa, la getxotarra Garazi Sánchez, la zarauztarra Nadia Erostarbe y la sopelotarra Leticia Canales. El gallego Gony Zubizarreta y el canario Jonathan González completan el cupo de surfistas que intentarán en el Mundial de la International Surfing Association (ISA), que se celebrará en El Salvador del 29 de mayo al 6 se junio, conseguir una plaza para Tokio.





Aritz Aranburu

Serán 20 los surfistas que competirán por el primer oro olímpico de la historia. Tanto en categoría masculina como en femenina. Sin embargo, ya hay quince plazas asignadas para los hombres y 13 para las mujeres. Es decir, la cita salvadoreña otorgará tan solo cinco billetes para ellos y siete para ellas. Una gesta complicada que no hace más que motivar a los aspirantes vascos. "Entrar entre esos 20 elegidos a nivel mundial va a ser muy exclusivo, pero tenemos esa oportunidad; así que hay que pelearlo e intentar conseguir esa plaza", afirma Aranburu.



De igual opinión es Garazi Sánchez. La surfista becada por Basque Team es consciente de que el Mundial "va a ser uno de los campeonatos más importantes de nuestra carrera. No solo a nivel individual, sino porque también es especial estar en un torneo donde se juegan las plazas para unos Juegos Olímpicos". Y es que desde que en agosto de 2016 el Comité Olímpico Internacional anunció que el surf estaría en Tokio, los riders vascos han trabajado con, como cuenta Ariane Ochoa, un único objetivo: "Ser la primera deportista en clasificase para unos Juegos porque es una bonita forma de escribir historia".

Solo van seis

Solar y Amatriain no solo comunicaron la lista de convocados, sino que además anunciaron que esta no iba a ser definitiva. De los ocho escogidos, tan solo seis acudirían definitivamente al Mundial. Tres por cada categoría. Es decir, los seleccionadores deberán eliminar a un hombre y a una mujer en la carrera por la cita olímpica. Una decisión que tomarán tras la concentración que el equipo estatal llevará a cabo en El Salvador. "Nuestro trabajo se va a focalizar en preparar a estos surfistas para el campeonato del Mundo. De esos cuatro en cada categoría solo podrán competir tres, así que tendremos esa última selección que decida los competidores", explica Solar en declaraciones a la Federación Española de Surf.



El objetivo es que los técnicos vean primero cómo los surfistas se adaptan a El Sunzal y La Bocana, las dos olas salvadoreñas que dictarán sentencia el próximo mayo. "Tenemos un equipo muy fuerte y la decisión va a ser muy difícil porque hay muchos que merecen ir y no hay plazas para todos. Vamos a intentar llevar al mejor equipo posible", concluye Amatriain.