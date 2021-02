Juanito Oiarzabal recibe el alta tras superar el coronavirus: "Es uno de los días más felices de mi vida"

El himalayista Juanito Oiarzabal ha recibido el alta médica este miércoles tras casi 20 días ingresado en el Hospital de Txagorritxu de Gasteiz por una neumonía provocada por el coronavirus y ha señalado que es uno de los "días más felices" de su vida.

"Han sido unos días muy duros y sacrificados", afirmó el montañero vitoriano en un vídeo colgado en su perfil de Facebook, debido a los antecedentes que tiene a raíz de las dos embolias pulmonares que sufrió en 2016.

Adelantó además que este sábado comenzará la actividad de montaña y agradeció "la atención, el servicio y la amabilidad de los médicos y enfermeras".

"Por lo menos en este hospital de Txagorritxu se han portado conmigo y con todo el mundo de una forma extraordinaria", añadió el alpinista, que destacó que los facultativos "están totalmente identificados con la pandemia y todo son amabilidades para pasarlo lo mejor posible".

Del mismo modo, reconoció que no podía imaginar que tuviera tanta gente interesada en su salud. "Me encuentro feliz y muchas gracias por las muestras de cariño que me habéis enviado", manifestó Juanito Oiarzabal en la puerta del hospital vitoriano.