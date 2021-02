Torneo de las Seis Naciones contra una pandemia

La amenaza del coronavirus marcará el Torneo de las Seis Naciones que arranca mañana. Las mejores selecciones de rugby de Europa desafiarán al covid e iniciarán el campeonato con el temor de que la pandemia obligue a aplazar las fechas previstas para los partidos y, si los encuentros se posponen, la duda de cuándo terminaría una competición encajada en un calendario internacional saturado de eventos.

El campeonato ha estado en el aire hasta hace muy poco. La ministra francesa de Deportes, Roxana Maracineanu, llegó a insinuar en enero que el XV del Gallo no debería enfrentarse a jugadores británicos si la organización no mejoraba el protocolo para prevenir la difusión del coronavirus, pero esta misma semana aclaraba que la competición podría jugarse como estaba previsto, confirmó que los equipos que visiten Francia no deberán permanecer en cuarentena, y elogió la normativa para evitar contagios elaborada por la federación gala, que incluye recluir a sus jugadores en una burbuja para aislarlos de cualquier persona ajena a la selección.

Y es que las mejores selecciones de Europa se han conjurado para mantener viva una de las grandes citas del rugby mundial. La experiencia de 2020, en cualquier caso, no invita al optimismo. El torneo tenía que haber terminado el 14 de marzo y acabó finalmente el 31 de octubre. Este año, la competición femenina y el campeonato sub'20, que suelen jugarse paralelamente al torneo masculino absoluto, se han pospuesto respectivamente hasta los meses de abril y julio para no coincidir con la emergencia sanitaria.

Con este panorama, la actualidad estrictamente deportiva ha pasado a un segundo plano, en parte también porque no hace tanto que las selecciones europeas se midieron entre sí y la expectación por la competición ha decaído. Y es que unas semanas después de acabar el último Torneo de las Seis Naciones de 2020, los mismos protagonistas, más Georgia, volvieron a verse las caras en la nueva Copa de las Naciones de Otoño que finalizó con una final entre Inglaterra y Francia el pasado 6 de diciembre. El XV de la Rosa revalidó en esta competición su triunfo en el pasado Seis Naciones, y el conjunto galo, una vez más, tuvo que conformarse con el subcampeonato. Estas dos selecciones parten como las principales favoritas para ganar esta edición, que comenzará hoy con el duelo entre Italia y Francia en Roma (15.15 horas). Sin público en las gradas, el torneo también perderá su tradicional carácter festivo.

La disputa de la Copa Calcuta entre Inglaterra y Escocia (17.45) y el interesante choque del domingo entre Gales e Irlanda cerrarán la jornada.

Inglaterra y Francia Inglaterra parte como la gran favorita tras haber ganado el Seis Naciones de 2020, y también la Copa de las Naciones de Otoño tras vencer in extremis a los galos en la final (22-19). El XV de la Rosa, que acumula ocho triunfos consecutivos, deberá visitar Gales e Irlanda, pero recibirá a Francia en Twickenham, y también a Escocia e Italia. El seleccionador Eddie Jones no podrá contar en la primera línea con Mako Vunipola ni Joe Marler –por "razones personales"–, y tampoco con el segunda Joe Launchbury. En el estreno del torneo, además, tampoco estarán el tercera Underhill y el centro Tuilagi El ocho Sam Simmonds, jugador del año para la European Professional Club Rugby, no entra en los planes del australiano.

Por otro lado, la joven y sorprendente selección de Francia, subcampeona del pasado Seis Naciones y de la Copa de Naciones de Otoño, intentará subir el peldaño que le falta para volver a ganar un título que conquistó por última vez en 2010. El año pasado, los franceses solo perdieron ante Escocia (28-17) y ya fueron capaces de ganar a Inglaterra (24-17), aunque esta vez tendrán que visitar a los ingleses. El seleccionador Fabien Galthié, artífice de la resurrección del XV del Gallo, ha incluido en su lista a los vascos Charles Ollivon y Teddy Thomas –titulares mañana–, pero no contará con Thomas Ramos, Romain Ntamack o Virimi Vakatawa. El equipo no presentará grandes novedades con respecto al que jugó la Copa de Otoño, y Dupont y Jalibert, como medio melé y apertura, estarán a los mandos del equipo.

Irlanda y Gales Irlanda y Gales afrontan esta edición como una oportunidad para redimirse por su decepcionante actuación en 2020, pero su rendimiento es una de las grandes incógnitas de este torneo. El relevo de Joe Schmidt por Andy Farrell al frente del XV del Trébol está resultando más complicado de lo esperado, y lo mismo puede decirse de la sustitución de Warren Gatland por Wayne Pivac en el XV del Dragón.

Los irlandeses, campeones en 2018 y terceros en la pasada edición, tienen un exigente calendario que les obligará a jugar en casa ante los dos favoritos y a disputar como visitante los demás encuentros.

Por su parte, Gales, tras ser campeón en 2019, fue penúltimo en 2020 con un único triunfo ante Italia, y solo fue capaz de vencer al conjunto transalpino y a Georgia en la Copa de Otoño. El XV del Dragón recibirá a Inglaterra y deberá visitar a Francia, pero no parece difícil que, aún así, mejore su rendimiento del pasado torneo.

Escocia e italia Escocia sigue siendo una selección al alza. El XV del Trébol fue cuarto en 2020 con tres victorias y aspira a mantenerse lejos de la zona baja. Los de Gregor Townsend recibirán a Italia, Gales e Irlanda, que también le arrebató el tercer puesto en la Copa de Otoño, y no renuncian a dar alguna sorpresa a domicilio.

Por último, Italia, un año más, es la principal candidata a llevarse esa simbólica cuchara de madera que señala al equipo que no logra ningún triunfo. La única alegría reciente de los transalpinos fue su victoria de diciembre ante Georgia, porque no gana un partido del Seis Naciones desde 2015, ante una selección de Escocia que hoy en día parece superior a los italianos.

Todas las dudas de esta edición comenzarán a resolverse mañana.

Los enfrentamientos

PRIMERA JORNADA

Italia-Francia (1)Mañana, 15.15

Inglaterra-Escocia (2)Mañana, 17.45

Gales-IrlandaDomingo, 16.00

SEGUNDA JORNADA

Inglaterra-ItaliaSábado 13/II, 15.15

Escocia-GalesSábado 13/II, 17.45

Irlanda-FranciaDomingo 14/II, 16.00

TERCERA JORNADA

Italia-IrlandaSábado 27/II, 15.15

Gales-InglaterraSábado 27/II, 17.45

Francia-EscociaDomingo 28/II, 16.00

CUARTA JORNADA

Italia-GalesSábado 13/III, 15.15

Inglaterra-FranciaSábado 13/III, 17.45

Escocia-Irlanda (3)Domingo 14/III, 16.00

ÚLTIMA JORNADA

Escocia-ItaliaSábado 20/III, 15.15

Irlanda-Inglaterra (4)Sábado 20/III, 17.45

Francia-GalesSábado 20/III, 21.00

(1): Trofeo Garibaldi. Italia lo ganó en 2011 y 2013.

(2): Copa Calcuta. Inglaterra se adjudicó el último duelo por 6-13. Los ingleses han conquistado el trofeo en 71 ocasiones y los escoceses, en 41.

(3): Centenary Quaich. Los irlandeses se llevaron la pasada edición por 19-12.

(4): Millenium Trophy. El XV de la Rosa se ha impuesto en 20 ocasiones, e Irlanda en trece.

Puntuación. La victoria otorga cuatro puntos y el empate, dos. El equipo que anota cuatro o más ensayos recibe un punto bonus, y también el que pierde por siete puntos o menos.