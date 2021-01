El gran triunfo de los anónimos

Los DEIA Kirol Sariak homenajean a los clubes y deportistas amateurs que tuvieron que parar por el covid-19

EL pasado marzo, el covid-19 paró el mundo y con él se detuvo también el deporte. El coronavirus frenó las competiciones, los encuentros e incluso los entrenamientos. Metió a todos en casa y obligó a ejercitarse en el salón. Los más privilegiados –los profesionales de las competiciones estatales– pudieron regresar a los terrenos de juego. A su profesión. Pero son muchos los deportistas que todavía no han vuelto a disfrutar de su pasión. Y es que, aunque desde el pasado diciembre el deporte federado regresó con la limitación de seis personas, sus protagonistas aún no han podido disputar un partido ni ejercitarse con todos sus compañeros. Y es a ellos a quienes se quiere homenajear en los DEIA Kirol Sariak, los más longevos de la prensa vizcaina. Por eso, en esta ocasión, este periódico ha decidido otorgar el premio al mejor y la mejor deportista vasca a todos los deportistas anónimos a los que la pandemia trastocó la afición y el ocio. A todos los amateurs, no profesionales, veteranos y escolares que todavía esperan, pacientes, la vuelta a su normalidad. A todos los clubes –directivos, entrenadores, jugadores y afición– que pararon en seco por el covid-19 y que aún están engrasando la maquinaria para volver a empezar. Para DEIA, ellos serán los grandes premiados, los protagonistas de la gala decana del deporte vizcaino.

Así pues, serán representantes de los distintos clubes de referencia del territorio quienes suban al escenario. Pero no estarán solos, puesto que las restricciones impuestas al deporte llegaron a todos los estamentos; por lo que durante los DEIA Kirol Sariak también habrá guiños al deporte escolar –niños, aitas e ikastolas–, entrenadores aficionados y jueces y árbitros que, con el parón de la competición, se quedaron sin trabajo. Todos serán los grandes triunfadores de una gala tan atípica como el año que acaba de terminar.

Sin embargo, los deportistas profesionales también sufrieron, y mucho, las consecuencias del covid-19. El coronavirus llegó en año de Eurocopa y Juegos Olímpicos; y ninguna de las dos citas se pudieron celebrar. Así, muchos vieron cómo se iba al traste el trabajo de cuatro largos años. Cómo se frenaban las aspiraciones de toda una vida. Por lo que tampoco sería justo no contar con ellos en esta gala del deporte vizcaino.

El resto de premiados

Así, a todos los anónimos y aficionados, se les unirá a la lista de premiados los tres jugadores del Athletic que más destacaron el año pasado. De esta forma, Iñigo Martínez recibirá el trofeo ALSE al jugador más seguro, recompensando así el haberse convertido en uno de los pilares defensivos del conjunto rojiblanco. A Raúl García, máximo goleador de la temporada pasada, se le otorgará el trofeo Carbizkaia al último pase; mientras que el incombustible Ander Capa recibirá el Trofeo Sánchez Joyeros por hacer de la banda derecha todo un baluarte. Y cómo olvidarse de un Aritz Aduriz al que se homenajeará por su exitosa trayectoria; y de un Padura y de un Acero que celebraron sus cien años de historia.

No sería justo obviar a Esteban Gaubeka como uno de los deportistas más destacados del año pasado. Por lo que el palista, que conquistó el campeonato individual y el de parejas, será condecorado con el premio Grúas Ibarrondo. El club de remo Santurtzi, por su parte, será reconocido como flamante campeón de la Eusko Label Liga; mientras que Mikel Landa recibirá el trofeo Opel Karealde al mejor ciclista del 2020.

Los galardonados

Athletic. El club rojiblanco tendrá buena representación con Iñigo Martínez, que recibirá el trofeo ALSE al jugador más seguro; Raúl García, que será condecorado con el trofeo Carbizkaia al último pase; y Ander Capa, que será premiado con el Trofeo Sánchez Joyeros. Sin olvidar el reconocimiento a Aritz Aduriz por su trayectoria.

Ciclismo, pala y remo. No todo será fútbol. También habrá hueco para Mikel Landa, que se erigirá como el mejor ciclista del 2020; para el club de remo Santurtzi, como ganador de la Eusko Label Liga; y para el palista Esteban Gaubeka.