El vaso medio lleno

Zierbena debe ganar por ocho segundos a Hondarribia en la segunda jornada de la Bandera de La Concha, algo que ya ha logrado este curso en la Eusko Label Liga y en el Campeonato de Euskadi

ACABÓ la primera jornada de la Bandera de La Concha y la distancia marcó 7 segundos y 92 centésimas entre el primero y el segundo clasificado. La diferencia que debe defender Hondarribia para hacerse con el entorchado y evitar que Zierbena protagonice la remontada. El resto de las traineras quedaron bastante más rezagadas y eso pronostica un duelo entre galipos y hondarribitarras, que cuentan con ese colchón de ventaja. Recortar la diferencia no será una tarea sencilla pero Juan Zunzunegui ya dejó claro que es posible. "Ya les hemos ganado más de una vez por más de ocho segundos", afirmó poco después de la regata el entrenador de Zierbena, que busca de repetir algo ya conocido este curso. Los duelos directos entre estas embarcaciones reflejan resultados de todo tipo. Victoria para agarrarse al optimismo y derrotas que traen consigo el pesimismo.

Los dos primeros clasificados de la Bandera de La Concha no destacan por estar viviendo una temporada marcada por la regularidad. En su trayectoria de este curso alternan triunfos con sonoros hundimientos. Pero al mismo tiempo, Hondarribia y Zierbena comparten similitudes en su progresión. Las dos embarcaciones van a más desde que comenzó la temporada. El primer fin de semana en A Coruña les dejó tocados a ambos y a partir de ahí trabajaron en su recuperación. Fue un camino lleno de obstáculos, con bastantes más pasos atrás de los deseados, pero eso les sirvió para fortalecerse y llegar a la parte decisiva de la temporada en su mejor estado de forma. Los hondarribitarras mandan en la cita donostiarra y son candidatos a la Eusko Label Liga. Por su parte, los vizcainos vencieron en el Campeonato de España y sueñan con la remontada en la regata del próximo domingo.

A la hora de comparar los resultados, la igualdad es evidente entre estas dos traineras. Zierbena y Hondarribia han coincidido en 18 regatas y en 10 de ellas los guipuzcoanos quedaron mejor que los galipos. Son los enfrentamientos en la misma tanda dentro de la Eusko Label Liga lo que muestra más motivos de preocupación para la cuadrilla preparada por Zunzunegui. Ahí, la Ama Guadalupekoa se impone en seis de ocho duelos, sin contar la contrarreloj de Bilbao, y en esas dos victorias de Zierbena solo en una lograron los galipos ganar por más de ocho segundos, fue por nueve segundos en Getxo, en una tarde en la que ninguna de las dos tripulaciones tuvo su mejor día.

Aunque fuera de la competición liguera aparece una regata que puede ser un reflejo más próximo de la Bandera de La Concha y ahí Zierbena demostró que es capaz de derrotar con la diferencia suficiente a la Ama Guadalupekoa. Los treces de la cita donostiarra no siguen ninguna limitación de cupos y cada entrenador puede optar por los remeros que considere oportunos, sin pensar en si son canteranos, propios o no propios. Misma regla se aplica en el Campeonato de Euskadi y en la última edición Zierbena venció con autoridad. Los galipos dominaron la regata disputada en Lekeitio y en segundo lugar quedó Hondarribia, que bogó en la misma tanda de ellos. La diferencia entre el primer y el segundo clasificado fue de trece segundos. Un registro que sería más que suficiente para que la bandera viaje a Zierbena el domingo que viene.

Las condiciones de la mar también son decisivas a la hora de abrir diferencias entre las traineras. Los malos días crean grandes huecos entre las traineras y cuando la remontada es necesaria, el caos puede ejercer de aliado. Sin embargo, a falta todavía de casi una semana, las predicciones para el domingo que viene no muestran una marejada enorme. No habrá mucho viento y las olas serán similares a las de la primera jornada. Lo que sí que puede marcar es el calor que se vivirá en la bahía donostiarra. No será el mejor escenario para darle la vuelta a la situación pero tampoco será el peor.

Antecedentes de todo tipo antes de una Bandera de La Concha que arrancará con clara ventaja hondarribitarra. Pero Zierbena no solo se agarra al pasado, también a sus sensaciones. Los vizcainos crecieron durante la temporada y llegaron a la cita donostiarra en su mejor momento de forma, solo una fase del largo de vuelta les dejó en una situación crítica que confían en remontar aplicando la estrategia más utilizada desde antes incluso de empezar la temporada. Ganar cada tanda con la mayor ventaja posible sin importar el escenario.