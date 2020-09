La tenista Carla Suárez tiene cáncer

La tenista Carla Suárez ha anunciado que padece un linfoma de Hodgkin y que tiene por delante 6 meses de quimioterapia. Carla Suárez, de 31 años, ha comunicado que padece cáncer en sus redes sociales con un vídeo grabado en el hospital.



Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. ????????



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I'll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh