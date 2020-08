La Bandera de La Concha se disputará sin público los dos primeros domingos de septiembre en Donostia

Las regatas de la Bandera de La Concha de Donostia se disputarán los días 2 y 3 (clasificatorias) y las finales el 6 y 7 de septiembre sin público este año por el coronavirus.

En rueda de prensa en el Consistorio donostiarra, la alcalde accidental donostiarra, Nekane Arzallus, el concejal delegado de Deportes, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Martin Ibabe, la directora de Puertos Deportivos de Euskadi, Edurne Egaña, y el secretario general de Adegi, José Miguel Ayerza, han presentado esta edición, que cuenta con cartel diseñado por la burgalesa Eloísa Bielsa.

"La edición de la Bandera de la Concha 2020 se celebrará sin público y con las máximas medidas de seguridad, como consecuencia de la situación sanitaria provocada por la covid-19", ha anunciado Arzallus.





CLASIFICATORIAS

En total, 40 embarcaciones pelearán por una plaza en las dos tandas de las modalidades masculina y femenina, en una regata que introducirá cambios organizativos para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias exigidas. En la modalidad femenina competirán 15 embarcaciones y 24 en la masculina, con un total de 31 clubes participantes.

La regata clasificatoria femenina se celebrará el miércoles 2 de septiembre a las 17.30 horas y la masculina tendrá lugar a la misma hora del jueves 3. Las jornadas de los domingos 6 y 13 de septiembre, por su parte, comenzarán a las 10.00 horas en la modalidad femenina y a las once en la masculina.

La cuantía económica del premio se verá incrementada este año a los 85.425 euros para cada una de las modalidades, correspondiendo un premio de 25.000 euros y la emblemática Bandera a las tripulaciones clasificadas en primer lugar.

Además, Adegi ofrece este un año más su premio especial consistente en 5.000 euros y trofeo a la trainera guipuzcoana que consiga el mejor cómputo de tiempo total en las dos regatas finales. Por su parte, EKP entregará un trofeo a las tripulaciones ganadoras de ambas modalidades.





LA CONCHA DESDE CASA

El Ayuntamiento donostiarra ha realizado un llamamiento a "la responsabilidad de los miles de aficionados que acuden tradicionalmente a esta cita para que este año la prueba se siga desde casa y no se acuda a la capital guipuzcoana, ni para animar a las embarcaciones, ni para participar en la fiesta posterior".

Así, el lema de esta edición, recogido en el cartel es 'Este año, la Concha desde casa'. Arzallus ha explicado que ha habido que "adaptar algunas tradiciones y costumbres como consecuencia del coronoavirus, y, por supuesto, la bandera de la Concha tampoco será excepción".

En este escenario, las regatas, que tendrán lugar los días 2, 3, 6 y 13 de septiembre, se celebrarán a "puerta cerrada", por lo que no se podrá acceder como espectador a las zonas que se habilitan habitualmente para seguirla. Paseo Nuevo, Monte Urgull, el puerto, el paseo de la Concha y la isla Santa Clara permanecerán cerrados o restringidos, con el objetivo de evitar aglomeraciones atendiendo a la situación sanitaria actual. Tampoco se ofrecerán servicios especiales de transporte público en servicios como Dbus, Euskotren, Renfe o Lurraldebus.

Según ha apuntado, "estas limitaciones afectarán tanto a tierra como a la mar, y las embarcaciones que quieran seguir la pugna no podrán acceder a la bahía ni hacer el tradicional seguimiento a lastraineras durante la última ciaboga en dirección a la Concha".



EN EL MAR

En lo que respecta al mar, "no se va a permitir el acceso a la bahía a aquellas que no dispongan de fondeo o amarre en el interior de la Bahía", ha advertido. Además, ha indicado que las embarcaciones que vengan desde otros puertos, por tanto, no van a poder acceder. Sí se podrá seguir la regata desde las balizas exteriores donde se produce la ciaboga, pero en esta ocasión no se va a permitir que tras la última tanda los barcos realicen el acompañamiento tradicional a las traineras hasta el interior de la Bahía.

Por otro lado, las Banderas que se entregan a los equipos ganadores de cada modalidad no podrá ser entregada en el interior del puerto, por lo que se entregarán en mitad de la bahía desde el Barco Oficial, al que solo accederán el y la patrona de la embarcación que resulte ganadora.

Las embarcaciones que se encuentren en la bahía durante las regatas no podrán acercarse a menos de 25 metros del Barco Oficial durante la entrega de las banderas y deberán permitir el acceso sin impedimentos a la trainera ganadora.

Arzallus ha incidido en pedir a los seguidores de las traineras que sigan la regata desde casa por la retransmisión televisiva y ha propuesto que suban un video o fotografía a sus redes sociales con las etiquetas '#KontxaEtxetik' y '#LaConchadesdeCasa' con el objetivo de "generar el buen ambiente que se produce la Bandera de La Concha de manera virtual".