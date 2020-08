El surf vasco vuelve a escena en Pantín

El Pantín Classic estrenará la nueva normalidad en el surf. La prueba gallega, que celebrará su trigésimo tercera edición consecutiva del 18 al 23 de agosto, es la primera competición de este deporte que se disputa en Europa desde la pandemia, por lo que los mejores surfistas continentales no se la quieren perder. De hecho, aunque en esta ocasión cuente con un presupuesto más reducido y no sea puntuable para el Campeonato del Mundo, grandes nombres como Johanne Defay, Joan Duru, Vasco Ribeiro o Maxime Huscenot ya han confirmado su presencia. Y la representación vasca tampoco faltará. Es más, el zarauztarra Aritz Aranburu es uno de los principales favoritos para la victoria en la categoría masculina del ABANCA Pantín Classic Galicia Pro 2020, mientras que las vizcainas Garazi Sánchez y Ariane Ochoa y la hendaiarra Pauline Ado prometen dar mucha guerra. Asimismo, los deportistas de Basque Team Andy Criere y Nadia Erostabe acuden también al arenal de Valdoviño con la intención de destacar entre los más de 140 surfistas inscritos.

Sin embargo, Pantín Classic no solo será el primer campeonato importante de surf que se celebrará tras la crisis sanitaria, sino que también será una de las primeras pruebas deportivas con público dentro de la nueva normalidad estatal. En la pasada edición la cita superó los 100.000 espectadores sumando todas las jornadas de competición, pero en esta ocasión la organización ha tenido que adoptar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad no solo de los participantes, sino también de los asistentes. Así pues, la capacidad de la playa de Pantín se reducirá considerablemente y todos aquellos que quieran acudir como espectadores deberán registrarse en la web del evento y completar un formulario. Después, recibirán un código QR que servirá no solo como llave de entrada al recinto, por lo que deberán tenerlo siempre descargado en su móvil, sino que también permitirá controlar la cantidad de asistentes, su identidad y su tiempo de permanencia en la playa.

EL CALENDArio

Después de que el pasado fin de semana se celebrar el Open Regional Gallego, cuyos ganadores y subcampeones de las categorías masculinas y femeninas obtuvieron el billete directo para el Pantín Classic, la fiesta surfista continúa durante la jornada de hoy con el ABANCA Surf Adaptado, una prueba que acogerá a ocho de los mejores surfistas estatales, algunos de ellos medallistas mundiales, entre los que se encuentran los vascos Ander Goenaga e Ibon Muguerza. Y desde mañana hasta el próximo domingo 23 se llevará a cabo la competición propiamente dicha del Abanca Pantin Classic Galicia Pro en la playa de O'Rodo.