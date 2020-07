Josu Barturen: "Las cosas se están haciendo bien y a ver si llegan los resultados"

bilbao – Bermeo Arraun Elkartea es el club de Josu Barturen (Bermeo, 1971). Casi treinta años de vinculación en los que pudo vivir muchas experiencias en la popa de la trainera. Este año le tocó vivir un nuevo reto al ser convencido para remar en la primera trainera. Una oportunidad inesperada y que le llegó ya cuando pensaba en la retirada. Sin embargo, tiene claro que quiere disfrutar de ello y, sobre todo, ayudar al equipo.

La semana pasada lograron su primera victoria, ¿qué sensación les dejó?

–Acabamos contentos, fue un gran subidón ganar la regata así. Cuanto más tiempo pasa, más nos lo vamos creyendo y nos queda lo que pasó en el último largo. No nos lo creíamos. Nos habían dicho que íbamos ocho segundos atrás y al terminar la regata fue un subidón. Hacía años que no sentía algo así. Cuando gané el año pasado con los chavalillos de la B fue un gran alegría, pero no fue como esta.

¿Qué significo esta victoria?

–Fue importante. El año pasado fue difícil, sobre todo para los remeros. Yo andaba en la B y les veía y lo pasaron muy mal. Este año además, cuando estábamos en nuestra mejor forma tuvimos que parar y pasó todo lo del coronavirus. Ahora aún estamos haciendo bloque, estamos yendo para arriba y ganar estuvo genial. Siempre esperas ganar la bandera, pero no te lo llegas a creer. Hondarribia marcó el mejor tiempo, tuvo mejor viento, menos corriente, lo tuvo mejor para ganar y nos dijeron que estábamos a ocho segundos. Pero a falta de 500 metros nos dijeron que estábamos a tres, a dos, a uno€ ahí ya pensé que se estaba montando la de Dios. Había gente que llevaba más de un año sin ganar una bandera, porque no remó en la última de la temporada pasada, y ya se vio en las imágenes, estaban como motos.

Fue una victoria inesperada pero que confirma la buena línea de Urdaibai en este inicio.

–Sí, nuestro objetivo era entrar en la tanda de honor y para finales de este mes y agosto coger el punto. Pero está saliendo mejor de lo que creíamos. Las regatas peligrosas, que fueron las de la semana pasada y la de A Coruña, las salvamos. Hemos tenido esa suerte, aunque sin trabajo no hay suerte. Las cosas se están haciendo bien y a ver si llegan los resultados.

Después de tantos años en el club, ¿por qué dio el paso a la primera trainera esta temporada?

–Porque Eneko Bilbao lo dejó. Yo también lo había dejado pero me convencieron para seguir un año más y me tocó el marroncillo del año (risas). No estaba en mis planes y lo tengo claro, mi tiempo ya pasó hace veinte años, ya hice lo que tuve que hacer y ahora estoy para ayudar al club, a los chavales y lo que venga bienvenido sea. Para mí es un premio, pero tampoco lo buscaba. Fue algo que llegó, lo aprovechó, me lo paso bien y disfrutó de la temporada. El año que viene si vuelve Eneko, encantado y ya me jubilo.

¿Cómo se siente como patrón en la ACT?

–Para mí es igual. Lo único que noto es que ahora hay más tensión y es más profesional que estar con la B, donde hay que enseñarles a remar, como es una regata€ Por lo demás esto es mucho más cómodo. Ellos te llevan. Pones el bote y pegan y pegan. Es lo mismo pero lo único que cambia son los caballos que llevas dentro.

¿Qué grupo se encontró cuando llegó al equipo?

–Son todos unos chavales y son majos, no tengo ninguna pega. Al final son todos veinte años más jóvenes que yo. Es buena gente y son unos tíos muy normales. Quieren trabajar y tienen ambición. La gente nueva también. Eso es lo que veo. Los que se fueron eran buenos remeros, pero los que vienen también y traen muchas ganas. Hay raza.

¿Se marca algún objetivo personal para este curso?

–Mi objetivo es ayudar al equipo. Sé que haré algunas regatas de liga y luego trataré de ayudar. Me lo tomo con filosofía, estoy aquí para ayudar y pasármelo bien. Sé que es atípico y pocos piensan eso.

Un remero de club.

–Soy bermeano al cien por cien, de Bermeo Arraun Elkartea hasta el final. He estado mis años en Elantxobe y Mundaka pero al final tira lo de casa. Ya tenía descontado esto, para mí era un hobby y este año pasó de ser una afición a un medio marrón (risas).

¿Sueña con remar una Bandera de La Concha con Urdaibai?

–Sinceramente, no. Hace años ya hice una clasificatoria de la Concha con Bermeo, la regata El Corte Inglés€ ahí disfruté a lo grande. Ahora que vaya Iker, que es joven y ya ha ganado conchas. Si tengo que ir, tendré que hacerlo y daré todo lo que tenga para hacer lo mejor posible. Sin embargo, no es una cosa que me mate para hacerlo. Estoy para ayudar y estaré tranquilo viendo la regata desde fuera y si se gana a disfrutar a tope.

la previa

Turno de Bilbao y Lekeitio

Lucha contra el crono. La Eusko Label Liga afronta sus últimas dos regatas antes del parón producido por el Campeonato de España. Las traineras se enfrentarán por primera vez este curso a una lucha contra el crono. Será en la ría de Bilbao hoy a partir de las 18.00 horas. Mañana será el turno del tradicional campo de regatas de Lekeitio (12.00 horas), un escenario que acostumbra a exigir el máximo a los remeros. Santurtzi, pese no haber ganado ninguna jornada, se mantiene como líder sólido de la clasificación. Urdaibai, reciente vencedor en aguas oriotarras, Donostiarra y Orio formarán la tanda de honor. Como es habitual, habrá ciertas restricciones para garantizar la salud de los remeros y los aficionados. En Bilbao el Paseo de Uribitarte estará acotado y también se cerrarán varios accesos cercanos al club de remo de Deusto. Mientras en Lekeitio la plaza del pueblo, la subida a la Ermita de San Juan y la zona del helipuerto también estarán cerradas.

"El objetivo era entrar en la tanda de honor y para agosto coger el punto. Está saliendo mejor de lo que creíamos"