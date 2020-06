La primera victoria de una temporada muy especial

La ACT celebró ayer su gala de presentación de la temporada. Lo hizo sin el lustro de las ediciones anteriores y sin poder celebrar por todo lo alto la mayoría de edad de la asociación. Pero eso no restó emotividad al acto. Fue una presentación esperada durante meses, un día que muchos pensaron que nunca llegaría, pero que se hizo realidad en el Aquarium de Donostia. Varios representantes de cada equipo, no tantos como en ediciones anteriores, se dieron cita en el lugar, intercambiaron opiniones y disfrutaron de las primeras paladas de la Eusko Label Liga y la Liga Euskotren, que arrancarán el próximo 4 de julio en A Coruña. La ocasión sirvió también para celebrar el sorteo de tandas de la primera regata del año y empezar a dar forma a las que serán las competiciones de este verano.

La gala de la ACT acostumbra a ser una fiesta del remo, una reunión de todas las tripulaciones antes de que comience la batalla. La diversión antes del sufrimiento. La situación excepcional creada por el coronavirus obligó a realizar una gala diferente, con menos representación y actos más reducidos. Todo eso no borró las ganas de celebración en un día especial. "Otros años se suele hacer otro tipo de fiesta, pero hace tres meses pocos pensaríamos que estaríamos aquí, así que es para celebrarlo también", declaró Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, quien recordó que a pesar de haber superado lo peor de la crisis, todavía queda mucho trabajo por hacer: "No os olvidéis de que tenéis que seguir cuidándoos porque queremos veros a todos en estas regatas".

El protagonista principal de esta gala fue Orio, club que el año pasado hizo doblete con la conquista de la Eusko Label Liga y la Liga Euskotren. Las dos traineras oriotarras dominaron sus respectivas competiciones desde el principio hasta el final para hacerse con la victoria. Pero en el remo el pasado no cuenta y mejorar es una obligación para no descolgarse de los primeros puestos. "Estamos preparadas para luchar por el título, pero sabemos que este año la pelea estará igualada", reconoció Nadeth Agirre, patrona de la Txiki. La oriotarra, como el resto de sus compañeras, se vio obligada a trabajar en casa. El regreso de la competición, eso sí, supone una liberación: "Es verdad que hemos estado en casa y teníamos ganas de empezar. Queremos comenzar la liga y ver dónde estamos cada uno". También recogió el premio Jon Salsamendi. El entrenador de Orio no negó que la aspiración de su cuadrilla es volver a luchar. "La intención es estar en la pelea como el año pasado, pero hay que reconocer que estar en el agua es una gran victoria para todos. A partir de ahí, hay que ir paso a paso porque este año será especial", declaró el preparador oriotarra, sin olvidarse del colectivo de entrenadores a los que quiso reconocer en su discurso.

sorteo de tandas La presentación de la ACT también sirvió para realizar el sorteo de tandas de la primera regata de la Eusko Label Liga. En esta ocasión, los puestos del curso pasado no valen y todos los equipos comenzarán desde cero. Así, el campeón del curso pasado se ve abocado a remar sin referencias en la primera tanda junto a Donostiarra, Ondarroa y Ares. La segunda la compondrán Lekittarra, Santurtzi, Cabo y Zarautz; y cerrarán el día Hondarribia, Kaiku, Urdaibai y Zierbena.

Las tandas

Primera. El campeón de la pasada temporada, Orio, defiende su maillot de líder ante Donostiarra, Ondarroa y los recién ascendidos de Ares.

Segunda. Santurtzi busca confirmar su favoritismo para este curso en una tanda en la que a priori debería destacar ante Cabo, Zarautz y Lekittarra.

Segunda. La última manga del día tendrá gran presencia vizcaina con Zierbena, Urdaibai y Kaiku, que tendrán que enfrentarse a la siempre competitiva 'Ama Guadalupekoa'.