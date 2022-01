Tablas en un duelo intenso entre Villarreal y Atlético

Villarreal 2

Atlético 2

VILLARREAL: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán (Min. 86, Jackson); Alberto Moreno (Min. 73, Yeremy), Capoue (Min. 80, Iborra), Parejo, Trigueros (Min. 73, Pedraza), Moi Gómez y Gerard Moreno.

ATLÉTICO: Oblak, Llorente, Felipe, Hermoso, Lodi (Min. 62, Vrsaljko); Carrasco, Kondogbia, De Paul (Min. 62, Koke), Lemar; Cunha (Min. 62, Joao Félix) y Correa.

Goles: 0-1: Min. 10; Correa. 1-1: Min. 29; Pau Torres. 2-1: Min. 58; Alberto Moreno. 2-2: Min. 67; Kondogbia.

Árbitro: Alberola Rojas (C. Castilla-La Mancha). Expulsó por el Atlético a Kondogbia en el minuto 91, por doble amonestación.

Incidencias: Estadio de La Cerámica, ante 14.127 espectadores.

El Villarreal y el Atlético de Madrid firmaron tablas tras empatar a dos goles en un intenso y vibrante partido que dominó con claridad el equipo local durante la primera hora del encuentro, pero en el que los cambios del Cholo Simeone cambiaron el guion del encuentro y permitieron a los suyos empatar e incluso tener opciones de llevarse los tres puntos.

El Villarreal arrancó tocando con criterio el balón ante un Atlético agazapado que, sin embargo, se encontró con el gol a los diez minutos de juego. Correa, que esta semana renovaba su contrato, lo celebró con un golazo desde el círculo central. Tras interceptar un mal pase de Parejo, el argentino no se lo pensó tras ver adelantado a su compatriota Rulli y disparó al fondo de las mallas desde 50 metros. No acusó el golpe el Villarreal, que no se salió del guión. Pudo empatar pronto Alberto Moreno, pero el poste repelió su remate. Minutos después Alberola Rojas decretó penalti tras unas manos de Lemar en el área a disparo de Alberto Moreno. Oblak paró el lanzamiento de Gerard, Parejo marcó en el rechace, pero el VAR avisó al colegiado de que el balón había dado en el brazo del jugador Villarreal y anuló el gol. Mientras Emery aún protestaba llegó el empate tras una falta botada por Parejo que rechazó mal Oblak y Pau Torres remató a gol.

Sin tiempo para respirar pudo llegar el segundo para el Villarreal. Manu Trigueros buscó la escuadra tras un pase atrás de Estupiñán, pero su disparo salió fuera. Los locales eran dueños y señores del balón, con un setenta por ciento de posesión, ante un Atlético que resistió como pudo hasta el descanso.

Salió mejor el Atlético de Madrid en la segunda mitad, más agresivo e impidiendo que el Villarreal jugara con comodidad. Sin embargo, una gran asistencia de Gerard a Alberto Moreno acabó con el 2-1 en el minuto 58, lo que provocó el triple cambio de Simeone. El Atlético pasó a jugar con tres centrales para ganar más consistencia en el centro del campo y el cambio de guion fue inmediato. Los visitantes arrebataron el balón al Villarreal y en apenas diez minutos lograron las tablas. Rulli salvó con el pie un remate de Correa pero el rechace llegó a la frontal, donde Kondogbia no se lo pensó y remató para el 2-2.

En un nuevo giro de guion, el Villarreal apretó y encerró al Atlético en los minutos finales aunque el marcador ya no cambiaría.