El Amorebieta, entre los reyes del empate

Sin suerte con los arbitrajes, es con el Lugo el equipo de LaLiga SmartBank que más veces ha firmado las tablas desde el inicio de la temporada

DE punto en punto. Así avanza el Amorebieta en busca de una salvación por la que pretende dejarse la piel hasta el último suspiro. Semana tras semana crece para ello en consistencia el colectivo que lidera Iñigo Vélez de Mendizabal, pero las victorias no terminan de llegar. Solo tres, a costa de Almería (2-1), Valladolid (4-1) y Málaga (1-2) suman hasta la fecha los zornotzarras, que enlazan seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota, pero con un solo triunfo entre medias. Los empates, no en vano, persiguen a los azules, que han firmado las tablas en las cuatro últimas citas ligueras y que, con un total de doce en la presente campaña, figuran como los reyes del empate en la categoría de plata junto al Lugo, que asoma con dos partidos menos y como el equipo que marca actualmente la permanencia con 24 puntos.

Tres menos suman los vizcainos, competitivos en cada compromiso, pero con el debe de no poner la guinda a sólidas actuaciones como la completada el viernes frente al Tenerife. El conjunto chicharrero, cuarto en la tabla con el ascenso a Primera División como meta, ha sido el último rival en comprobar de primera mano la dificultad de someter a un Amorebieta sin suerte con los arbitrajes. El catalán Víctor García Verdura, pese a ser el trencilla con el que los azules lograron su primer triunfo en LaLiga SmartBank al vencer al Almería en Lezama el 29 de agosto de 2021, va camino de convertirse en un motivo extra de preocupación para un equipo que se ha sentido seriamente perjudicado por sus decisiones en los dos partidos disputados contra el Tenerife.

Si polémica e irritante para los intereses del Amorebieta fue su actuación en el encuentro celebrado en el Heliodoro Rodríguez López en la primera vuelta, no menos desconcertante fue su criterio el viernes en un choque en el que castigó con penalti una involuntaria mano de Gaizka Larrazabal de espaldas al balón y con el brazo del jugador del Tenerife apoyado en su hombro. Después de acudir al monitor para revisar una acción que ningún futbolista tinerfeño reclamó como penalti, Verdura señaló los once metros y dio pie así al gol del empate de Enric Gallego. "Que te empaten así, jode", remarcó en rueda de prensa un indignado Vélez de Mendizabal, quien recordó que "todavía no nos han pitado ningún penalti a favor y el vestuario sabe que tenemos que pelear contra todo, pero nos vamos a dejar la piel con estas decisiones o sin ellas".

LARGO PARÓN

No será hasta el próximo domingo 23 cuando los zornotzarras, que encadenarán dieciséis días sin competir, vuelvan a la acción para medirse al Sporting de Gijón a domicilio. En tablas, cómo no, finalizó el enfrentamiento con el cuadro asturiano en Lezama el pasado 2 de octubre, cuando un gol de Fran Villalba en el minuto 82 igualó el tanto firmado por Gorka Larrucea en la primera mitad. Tres meses después, con dos semanas sin competición a la vista, el Amorebieta intentará disputar un amistoso para no perder el ritmo competitivo y retomar LaLiga SmartBank con máximas garantías.