Nadie acaba feliz en Gasteiz

ALAVÉS: Owono, Martín, Lejeune, Laguardia, Duarte; Loum, Moya, Luis Rioja, Iván Martín (Min. 46, Édgar Méndez), Miguel (Min. 72, Sylla) y Joselu.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aritz, Zubeldia (Min. 81, Pacheco), Le Normand, Rico; Merino, Guevara (Min. 81, Zubimendi), Silva (Min. 76, Djouahra); Barrenetxea (Min. 6, Januzaj), Isak y Portu (Min. 76, Sorloth).

Goles: 0-1: Min. 14; Januzaj. 1-1: Min. 58; Joselu, de penalti.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Laguardia, Méndez y Rioja; y a los visitantes Zubeldia, Merino, Silva y Januzaj.

Incidencias: 13.498 espectadores en Mendizorrotza.

Adnan Januzaj y Joselu Mato consiguieron un punto que supo a poco a Real Sociedad y Alavés y que dejó un regusto amargo en un duelo muy abierto que terminaron por empatar ambos contendientes (1-1) después de que se adelantaran los donostiarras en el minuto 14 y empataran los albiazules de penalti en el inicio de la segunda mitad.

Fueron numerosas las ocasiones para unos y otros que no se conformaron con un empate que no sirvió mucho a nivel clasificatorio, pues mantienen sus posiciones europeas y de descenso respectivamente. El duelo comenzó accidentado, con la baja de última hora de Joseba Zaldua, que le obligó a salir del once de Imanol Alguacil y, sobre todo, con la lesión, a priori, grave de Ander Barrenetxea a los tres minutos del inicio.

Antes, el Alavés ya había llegado a los dominios de Remiro y Rioja comenzó a hacer sus diabluras en la banda derecha que tuvo que retocar el técnico guipuzcoano. Pero los donostiarras comenzaron a estirarse y David Silva filtró un pase entre líneas para que Portu sirviera precisamente a Januzaj, sustituto de Ander Barrenetxea, para que convirtiera el primero de la tarde en el minuto 14.

El Alavés no dejó de hacer el juego que había hecho hasta el momento y en el primer saque de esquina que forzó pudo empatar, pero la volea de Rioja se marchó a la izquierda de Remiro. Isak probó los reflejos del debutante Jesús Owono, que jugó por los positivos en coronavirus de Fernando Pacheco y Antonio Sivera, y el ecuatoguineano salió airoso en la primera ocasión que tuvo para intervenir.

joselu iguala de penalti

La segunda mitad comenzó con un penalti de Igor Zubeldia sobre Miguel de la Fuente y que convirtió Joselu en el minuto 58 para abrir de nuevo un partido que no tuvo un dueño claro y en el que juego directo dio más réditos a los locales que la elaboración de los visitantes. De hecho, la Real no encontraba espacios entre líneas para llegar a la meta babazorra y fue el Alavés el que estuvo más cerca de hacer el segundo con un disparo a la media vuelta de Édgar Méndez que rozó el palo izquierdo del portero realista.

Los de José Luis Mendilibar subieron líneas y embotellaron por momentos a los de Imanol Alguacil, que respiraron cuando una falta directa botada por el galo Florian Lejeune limó la escuadra de Remiro. La recta final fue trepidante. Ninguno se conformaba con el empate y los dos buscaron con ahínco la portería rival.