Iker Amorrortu: "Queremos que se vea lo que es Urritxe"

De vuelta al Amorebieta esta temporada tras militar en el Calahorra en la campaña 2020-21, el fino y eléctrico Iker Amorrortu (Gernika, 17-X-1995) se reestrenará mañana jueves en Urritxe como jugador azul. "Espero que el míster rote al ser una semana de tres partidos y aprovechar la oportunidad como hice contra el Europa", remarca el gernikarra, quien considera que las características del campo zornotzarra favorecen el juego del colectivo mientras confiesa haber tenido hasta el momento menos minutos de los esperados. "Seguiré apretando para jugar más", advierte aun así.

Vuelve la Copa y en Urritxe. Doble motivo para la ilusión.

—Así es. Va a ser el primer partido de la temporada en nuestro campo, donde entrenamos todos los días y el que nos dio la posibilidad de ascender a Segunda División la pasada temporada. Estamos muy contentos por poder jugar esta eliminatoria aquí, porque Lezama está muy bien, pero Urritxe es diferente.

¿Cuál fue la reacción del vestuario al sorteo de esta ronda copera?

—Lo vimos en el vestuario después de entrenar y sabíamos ya que nos iba a tocar un Segunda División, por lo que estábamos deseando que nuestra bola saliera primero para poder jugar en Urritxe y así fue. Nos hizo una gran ilusión.

¿Cómo quiere y espera ver el campo mañana?

—Seguro que vendrá mucha gente a vernos y habrá un buen ambiente. Por ahora solo tenemos este partido en casa, aunque ojalá pasemos de ronda y sean más.

Enfrente tendrán al Almería, líder intratable en LaLiga SmartBank, pero al que ya ganaron el 29 de agosto en Lezama. Conocen el camino para superarles.

—Les ganamos en liga y el césped de Urritxe nos puede venir incluso mejor, así que vamos a intentar superarles otra vez sabiendo que ahora mismo es el mejor equipo de Segunda División. Aquella victoria contra ellos la celebramos por todo lo alto, porque fue la primera en la categoría.

En Lezama están ofreciendo un rendimiento notable, pero dice que las características de Urritxe les favorecen aún más como equipo.

—Sí, porque estamos muy acostumbrados a este terreno de juego y a estas dimensiones. El equipo lleva tres años desarrollando el mismo juego aquí y, a pesar de que en Lezama nos están saliendo bien las cosas, Urritxe quizás nos venga un poco mejor todavía.

Esta eliminatoria de Copa es posible gracias a su gol en la primera ronda contra el Europa. ¿Le hizo especial ilusión firmar el tanto de la victoria?

—Sí, claro que sí. Fue un partido disputado con un césped diferente y una afición rival muy bonita y que apretaba mucho. Por suerte logramos ganar 0-1 con ese gol, así que muy contento.

Marcó también ante el Sanse en liga. ¿Qué valoración hace de la temporada en términos individuales?

—Esperaba jugar un poco más, porque no he tenido muchos minutos hasta ahora, pero en lo que he jugado he podido meter esos dos goles y contento. Soy el delantero un poco diferente al resto e Iñigo me pide movilidad, correr a los espacios y estar cerca del área siempre.

Usted lo ha dicho. Sus características como delantero nada tienen que ver con las de Obieta, Orozko o Guruzeta.

—Son más corpulentos que yo y el míster por ahora quizás esté buscando más eso para nuestro juego, pero yo seguiré apretando para jugar más.

Contra el Almería repetirá titularidad en Copa. ¿Es una oportunidad de oro para reivindicarse?

—Sí, espero que el míster rote al ser una semana de tres partidos y aprovechar la oportunidad como hice contra el Europa. Todos tendremos nuestro momento.

¿Con qué sueña en este torneo?

—No nos marcamos ninguna meta de momento. Solo intentar ganar este partido y avanzar de ronda. Mi sueño es seguir disfrutando del fútbol y cuantos más minutos pueda jugar, mejor.

Están todos enchufados en la caseta. No hay jugador que entre en el equipo y no rinda. ¿Cómo se consigue?

—Gracias al grupo. Nos llevamos muy bien, hay un ambiente excepcional dentro del vestuario y como dice, juegue quien juegue se está viendo que el equipo da la cara en liga.

Usted salió del equipo en 2020 y regresó el pasado verano tras el ascenso de categoría. ¿Se encontró un club totalmente distinto?

—No, salí porque me surgió una oportunidad muy buena y terminé haciendo un buen año en una temporada en la que nos eliminaron en el play-off. Después me llamó Iñigo Vélez para volver y yo, encantado. Se ha visto que la mayoría de la plantilla ha repetido respecto a Segunda B y los fichajes que han venido se han adaptado muy bien.

Cada semana que pasa se muestran más sólidos y competitivos. ¿Confían en ir a más todavía?

—Por supuesto. La inexperiencia en Segunda quizás nos quitó puntos al inicio, pero la segunda vuelta va a ser mejor que la primera. Nos vemos capaces de competir contra cualquiera y nos lo creemos de verdad.

La fuerza del equipo está en el grupo. No se cansa de repetirlo Iñigo Vélez de Mendizabal y usted lo corrobora.

—Sí, se ha visto que todos estamos metiendo goles, aportando al grupo y haciendo un buen trabajo cuando nos toca jugar. Todo eso nos va a dar mucho en la segunda vuelta.

¿Qué destacaría del entrenador?

—Está haciendo unos años muy buenos y lo de la temporada pasada es increíble al lograr el ascenso. Este año más de lo mismo. Vamos a muerte con sus ideas.

El plan difícilmente variará mañana para vencer al Almería. ¿Por dónde pasan esta vez las claves del choque al ser una eliminatoria a partido único?

—Tenemos que presionarles desde el principio y ahogarles. Es un rival que probablemente intentará proponer más que nosotros con el balón, por lo que será importante no dejarles salir desde atrás y apretarles en todos los sentidos. Queremos que se vea lo que es Urritxe.

¿Se atreve con un resultado?

—El 1-0 nos vale. Si puedo marcar de nuevo sería ideal, pero lo importante es ganar y pasar.

