Iñigo Vélez: "El equipo compite y saca puntos"

Al igual que sucedió en la visita del Zaragoza a Lezama el pasado 28 de noviembre, el Amorebieta cerró con empate a un gol la llegada de otro rival de enjundia como la Unión Deportiva Las Palmas a tierras vizcainas, resultado que dejó satisfecho a Iñigo Vélez de Mendizabal por el esfuerzo de los suyos. "Sabíamos que íbamos a correr mucho detrás del balón por el rival que teníamos enfrente y no es novedad el trabajo que hace este equipo en ese sentido. Empezamos bien y en la segunda parte sufrimos mucho, pero sabíamos también que íbamos a tenerla al final y es una pena no haber acertado en esa última ocasión", destacó tras el encuentro el entrenador azul en relación al mano a mano de Orozko con Raúl Fernández, quien evitó que los zornotzarras sumaran la segunda victoria consecutiva en liga.

"Rara vez tenemos la posesión del balón más que nuestro rival, pero si nos fijamos en las ocasiones de gol, hemos vuelto a tener cuatro claras y hemos metido una", apuntó asimismo Vélez de Mendizabal, quien remarcó que "el equipo no solo compite, sino que tiene también ocasiones y saca puntos. Sabemos lo que somos, el esfuerzo que tenemos que hacer sin balón y el acierto que debemos tener de cara a portería, si bien a veces acertamos y otras no". "Al equipo, no obstante, no se le puede reprochar nada", incidió por enésima vez el preparador gasteiztarra, quien espera recuperar "lo más rápido posible" a los tocados Guruzeta, Mikel Álvaro y Larrazabal, los dos últimos con problemas musculares y dudas, por tanto, de cara al esperado cruce copero del jueves contra el Almería en Urritxe.