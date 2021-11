La OIT niega que 6.500 migrantes hayan muerto en las obras de Catar 2022

Un informe publicado hoy por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desmiente informaciones frecuentemente aparecidas desde principios de este año según las cuales 6.500 migrantes habrían fallecido en las obras de construcción de estadios en Catar de cara al Mundial de 2022.

La cifra de 6.500 muertos desde la concesión del Mundial hace una década "no siempre se ha puesto en el contexto adecuado", aclara la OIT, quien indica que corresponde a todos los migrantes fallecidos en Catar desde 2010, pero no sólo en las obras de los estadios, ni siquiera únicamente en accidentes laborales.

Al estudiar esa cifra, facilitada por las estadísticas oficiales cataríes, también debe tenerse en cuenta que cada año fallecen en el país del Golfo Pérsico en total entre 2.000 y 2.400 personas (cataríes y migrantes), y que más de la mitad de la población nacional procede de otras naciones.

"La comunidad migrante en Catar es grande y diversa, con más del 50 % de la población total procedente del sur de Asia", señala la OIT, quien argumenta que a ese colectivo pertenecen "personas de diferentes edades, ocupaciones y condiciones de salud, habiendo vivido muchos de ellos durante décadas en el país".

La aclaración se publica como parte de un informe anual de la OIT sobre muertes relacionadas con accidentes de trabajo en Catar, donde se indica que en el pasado año 2020 perdieron la vida 50 trabajadores en accidentes en el país del Golfo Pérsico (no sólo migrantes, y no sólo en el sector de la construcción).

Otros 506 sufrieron heridas graves, y 37.600 de menor consideración, indica el estudio, que no facilita las nacionalidades de los fallecidos pero sí indica que un 26 % de los heridos graves procedían de Bangladesh, otro 18 % de India y casi un 20 % de Pakistán. "Aproximadamente dos tercios de las heridas ocupacionales graves y tres cuartos de las moderadas o leves las sufrieron trabajadores de esos tres países", explicó el estudio de la OIT.

Las caídas de lugares altos, accidente frecuente en la construcción, y los siniestros de tráfico fueron las dos principales causantes de muerte durante el trabajo, añadió el informe.

El estudio es según la OIT el más completo hasta la fecha sobre la siniestralidad laboral en Catar, y se ha elaborado precisamente para responder a las llamadas a una mayor transparencia y asunción de responsabilidades en el país ante las obras de infraestructura del Mundial que inaugurará el 21 de noviembre de 2022.

Con todo, la OIT pide a Catar que recolecte datos "de mejor calidad y más exactos" y aumente los esfuerzos para investigar "muertes relacionadas con el trabajo que actualmente aún no son clasificadas como tales".