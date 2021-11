El Amorebieta, a falta de un empujón para la salvación

eL Amorebieta, que pierde por una rotura muscular a Jon Irazabal de cara a las próximas semanas, ha completado su proceso de adaptación a LaLiga SmartBank. Superado el primer tercio del campeonato, los de Iñigo Vélez de Mendizabal se muestran como un equipo sobrio y difícil de superar para sus rivales, hasta el punto de sumar una única derrota en las cinco últimas jornadas y enlazar tres partidos consecutivos sin morder el polvo con la histórica goleada de por medio ante el poderoso Valladolid en Lezama. Los pucelanos, al igual que el intratable líder Almería, pueden dar fe del nivel de un equipo que no ha cedido ante ningún oponente por más de un gol de diferencia desde la segunda cita liguera y que vuelve a atisbar los puestos de permanencia a solo tres puntos de distancia.

El Burgos, décimo octavo en la clasificación con dieciséis puntos en su casillero, marca una salvación que los azules, a pesar de figurar en penúltima posición, ven al alcance de la mano tras sumar el domingo el tercer empate consecutivo fuera de casa. Las tablas, eso sí, no pudieron dejar un peor sabor de boca a los zornotzarras, que consiguieron adelantarse en dos ocasiones en el marcador, la segunda en el minuto 91 con un fabuloso zarpazo de Álvaro Peña, pero vieron cómo el Alcorcón igualaba la contienda en la última jugada del choque. Salvó así los muebles el colista de la categoría, que continúa a cinco puntos del Amorebieta, y lo lamentaron profundamente los vizcainos, que ejemplifican la tremenda igualdad existente en LaLiga SmartBank al coleccionar hasta siete empates en lo que va de temporada.

Solo el Oviedo, décimo en la tabla, y un Zaragoza que figura en el decimosegundo escalón, superan dicho registro al haber firmado las tablas en ocho y diez partidos, respectivamente. Los números del conjunto zornotzarra, de hecho, difícilmente explican su condición de penúltimo clasificado, pues los de Vélez de Mendizabal, con seis derrotas sufridas, son el equipo que menos encuentros ha perdido de los cinco últimos clasificados. Tampoco en el apartado correspondiente a los goles a favor y en contra presentan un reseñable déficit los azules, toda vez que con los dieciocho tantos marcados y veintidós recibidos forman parte de un amplio abanico de equipos que presentan un balance negativo en dicha estadística. Solo los seis primeros de la clasificación cuentan con un saldo destacado a su favor, lo cual no hace sino poner de manifiesto la igualdad que reina en un campeonato en el que el Amorebieta, con la doble necesidad de engordar su casillero de victorias y reducir el número de goles encajados, demuestra estar preparado, por números y sensaciones, para pelear por la permanencia con todas las de la ley.

El VAR En un escenario en el que en términos generales manda la igualdad, con solo tres puntos o más de distancia entre el último y penúltimo clasificado, así como entre el segundo y el primero, cualquier mínimo detalle amenaza con resultar decisivo. Es ahí donde entra el juego un factor externo y en muchos momentos decisivo como es el VAR, cuya utilización tiene más que contrariado a Iñigo Vélez, quien explotó tras la visita al Alcorcón por el polémico penalti señalado a Gaizka Larrazabal en una acción en la que la falta bien pudo señalarse a favor del cuadro vizcaino al ser el bilbaino el jugador golpeado al intentar evitar el remate de un futbolista local.

No revisó el colegiado del encuentro la jugada y, por enésima vez desde el comienzo del curso para desesperación azul, no hubo noticias del VAR, herramienta que Iñigo Vélez de Mendizabal aseguró al término del envite que no le gusta "ni hostias". Recordó, además, que es algo que ya lo ha dicho "mil veces". "Si entra el VAR, no nos favorece y cuando nos puede favorecer, no entra", agregó preso de la más absoluta indignación el entrenador gasteiztarra, quien al igual que sus futbolistas se ha sentido perjudicado en un puñado de citas por las interpretaciones arbitrales y el uso de la tecnología.

Los más que dudosos penaltis señalados en contra en Tenerife y en la visita al Alcorcón, unidos a las flagrantes penas máximas a favor que se fueron al limbo frente a Fuenlabrada y Huesca, así como la injustificable segunda cartulina amarilla que vio Oier Luengo en el derbi ante el Eibar han acabado con la paciencia de Vélez de Mendizabal y condicionado los resultados del Amorebieta, al que le falta de un empujón para salir de los puestos de descenso.

El Amorebieta suma siete empates en quince jornadas, superados solo por los ocho del Oviedo y los diez del Zaragoza