Nuevo reto mayúsculo del Amorebieta ante el Valladolid

El Amorebieta no encuentra respiro en LaLiga SmartBank, que dio ayer martes el pistoletazo de salida a una decimocuarta jornada en la que los azules reciben esta tarde al Valladolid en Lezama a partir de las 19.00 horas. Cuatro días después de sumar un valioso punto en su visita al Huesca, los zornotzarras regresan a la acción con el objetivo de lograr la tan ansiada segunda victoria de la temporada. Diez partidos han pasado, no en vano, desde que los pupilos de Iñigo Vélez dieron la campanada al derrotar en casa al imponente Almería, obligado a hincar la rodilla en su visita a un equipo que compite en cada compromiso, pero no encuentra el premio de un triunfo que comienza a ser necesario para no alejarse de los puestos de permanencia.

La brecha de cinco puntos respecto a la salvación antes del inicio de la jornada, sin ir más lejos, empiezan a pesar en una clasificación en la que el Amorebieta asoma en penúltima posición con nueve puntos en trece partidos, dos más de los que colecciona el colista Alcorcón, rival ante el que los azules se medirán a domicilio el domingo en un duelo de máxima trascendencia. En la mente de jugadores y cuerpo técnico, no obstante, solo hay cabida para el choque de esta tarde contra un Valladolid que se presentará en Lezama en pleno despegue a nivel de juego y resultados. Son siete jornadas, con tres empates y cuatro victorias, las que acumulan sin perder los de Pucela, que han salido victoriosos en sus dos últimas citas al vencer a domicilio al Sporting de Gijón (1-2) y superar en su feudo al Eibar (2-0).

Los futbolistas dirigidos por José Rojo Martín, más conocido como Pacheta, ocupan puestos de play-off de ascenso y suman tres triunfos, dos empates y otras tantas derrotas como visitantes, condición que repetirán hoy miércoles en una campaña en la que aspiran a recuperar el lugar perdido en la máxima categoría del fútbol estatal. La base de la plantilla es la misma del pasado ejercicio en Primera, aspecto que no pasa desapercibido para Iñigo Vélez, quien destacó ayer en rueda de prensa que "el Valladolid es un gran equipo, viene de ganar 2-0 al Eibar y cada semana nos enfrentamos a muy buenos rivales, pero nosotros vamos compitiendo cada vez mejor".

"Tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar, pero el equipo está bien y con ganas de aprovechar esta nueva oportunidad", subrayó asimismo el técnico del Amorebieta, quien confirmó la baja por lesión de Roberto Santamaría y la dudosa presencia del lastimado Óscar Gil, sustituido contra el Huesca por un golpe. En términos generales, sin embargo, Iñigo Vélez resaltó que "el equipo ha recuperado bien y para mí solo existe este partido. No sé si repetirán los once, uno o ninguno". En cuanto a la creciente necesidad de sumar de tres en tres, el gasteiztarra confesó que "se empieza a notar la necesidad en el sentido de que llevamos mucho tiempo sin ganar. Es verdad que estamos compitiendo bien en todos los partidos y que fuera de casa hemos mejorado, pero por una cosa u otra no nos está dando para ganar y somos conscientes de que tenemos que dar un plus para conseguirlo. Todos estamos deseando que llegue esa victoria y yo estoy convencido de que va a llegar en este partido, al igual que lo estaba las semanas anteriores".

el técnico rival



Pacheta, por su parte, apuntó ayer martes en rueda prensa respecto al Amorebieta que "tienen bastantes menos puntos de los que han merecido y nos van a poner las cosas difíciles por su tipo de juego, los balones aéreos continuos y las segundas jugadas".