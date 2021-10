Una mudanza semanal del Amorebieta a Artunduaga

El Amorebieta, penúltimo en la clasificación a un solo punto de los puestos de permanencia, prepara a conciencia su próxima cita en LaLiga SmartBank, que no da tregua en medio del parón por los compromisos internacionales que absorbe a la Primera División. Después de firmar unas amargas tablas en la visita del imponente Sporting de Gijón a las instalaciones de Lezama, los azules completaron ayer martes el segundo de los cinco entrenamientos programados por Iñigo Vélez de Mendizabal con el propósito de llegar en las mejores condiciones posibles al choque dominical ante el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. La sesión, como ocurrió el miércoles anterior, se desarrolló en Artunduaga, donde los zornotzarras se mudarán una vez por semana con un doble objetivo. Por un lado, dar un respiro al exigido césped de Urritxe, escenario en el que los vizcainos se han ejercitado a diario desde el inicio de la pretemporada. El trasvase al campo basauritarra, una de las instalaciones deportivas más utilizadas en el municipio, permite asimismo que los pupilos de Iñigo Vélez de Mendizabal puedan entrenarse en un terreno de juego de características similares a las de la factoría del Athletic, donde el Amorebieta ha visto imposibilitado su deseo de trabajar al menos una vez por semana.





Iñigo Vélez de Mendizabal, en un momento de la sesión en Basauri. Foto: Borja Guerrero

Pudo hacerlo en una ocasión, pero no hay visos de que pueda repetir a corto y medio plazo por el trote al que se ve expuesto el campo número dos de Lezama, hogar también del primer equipo del Athletic femenino y del Bilbao Athletic. El club zornotzarra, resignado ante dicha situación como llegó a evidenciar el propio Iñigo Vélez en una rueda de prensa, pero agradecido por encima de todo a la entidad rojiblanca por poder jugar como local en sus instalaciones en la categoría de plata al no cumplir Urritxe los requisitos mínimos marcados por LaLiga, llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Basauri para poder recalar en Artunduaga y el plan está en marcha. "Nos permite cuidar un poco Urritxe, que sabemos que cuando haga mal tiempo se pondrá blando y, al mismo tiempo, entrenar en un césped más duro y parecido al de Lezama", reconoció el entrenador azul en la víspera del último partido liguero contra el Sporting en referencia al complejo deportivo basauritarra, que tiene unas dimensiones de 100x63 metros por los 105x68 de Lezama y los 102x64 de Urritxe.

UN DÍA DIFERENTE



Los miércoles, así las cosas, tienen un aroma distinto para los jugadores del Amorebieta, que al contrario que sucede en los días que entrenan en Urritxe, acuden a Artunduaga con la ropa de entrenamiento puesta para ponerse directamente a las órdenes de Iñigo Vélez. Una vez finalizada la sesión, a la que llegan en sus propios vehículos, los futbolistas tampoco se duchan en las instalaciones, pero, al menos, tienen así la oportunidad de mantener el contacto con un tipo de césped de características más similares a las de Lezama que las que ofrece Urritxe, donde los azules regresan esta mañana para ponerse de nuevo manos a la obra.

El entrenamiento, que dará comienzo a las 10.30 horas, será el antepenúltimo de otra semana de intenso trabajo que se cerrará en Tenerife, donde los vizcainos jugarán su quinto encuentro del curso como visitantes con el reto de lograr el primer triunfo de la temporada a domicilio.

Larrucea, optimista

Visita al Tenerife. Gorka Larrucea, goleador el pasado sábado ante el Sporting en Lezama, destacó ayer en Artunduaga que "el equipo está compitiendo a tope y está mucho mejor que en los primeros partidos, aunque no se está traduciendo en puntos". "Tenemos otra oportunidad contra el Tenerife y trataremos de hacerlo lo mejor posible para traer los tres puntos a casa", aseveró.