Roberto Santamaría, un seguro de vida para el Amorebieta

el Amorebieta volvió a apelar a la heroica el sábado para frenar en inferioridad numérica a un gigante como el Eibar en Lezama. Y lo consiguió. Invicto en sus tres compromisos como local al firmar también las tablas con el recién ascendido Burgos y tumbar a otro firme candidato al ascenso como el Almería, el punto sumado ante el cuadro armero dejó un inmejorable sabor de boca en el vestuario azul, donde emerge con fuerza la figura de un portero que ya suma puntos para la causa colectiva. El veterano Roberto Santamaría (Iruñea, 27-II-1985), uno de los once fichajes estivales del club zornotzarra, desquició al Eibar hasta el punto de negarle la victoria al detener un penalti al central argentino Esteban Burgos en el minuto 92. Con otra soberbia parada incluida en el rechace, el navarro puso el broche a una brillante actuación individual. Solo Edu Expósito, con otro lanzamiento desde los once metros, pudo superarle en una primera mitad en la que el guardameta también dejó su sello con una magnífica intervención a disparo de Corpas.

Un total de cuatro paradas, dos de ellas en remates desde dentro del área y a cada cual más meritoria, sumó al término del derbi un magistral Santamaría, titular en las siete primeras jornadas de LaLiga SmartBank en detrimento de Mikel Saizar, héroe del ascenso zornotzarra. La llegada del navarro ha dejado en un segundo plano al de Ibarra, relegado al banquillo en favor de un portero avalado por sus 280 partidos en Segunda División y con experiencia también en Primera. En la temporada 2018-19, sin ir más lejos, logró ser el guardameta del Huesca que más encuentros ligueros sumó a sus espaldas en la máxima categoría al alcanzar la veintena y dejar su portería a cero en seis ocasiones. Una de ellas, además, con el Barcelona como rival.

Con pasado también en la Unión Deportiva Las Palmas, donde se estrenó como titular en Segunda parando un penalti, amén de Girona, Ponferradina, Osasuna, Mallorca, Reus, Huesca y Unión Deportiva Logroñés, entidad de la que se despidió en verano para aterrizar en Urritxe, el próximo reto de Santamaría pasa por dejar por primera vez su portería a cero con el Amorebieta. No lo ha conseguido hasta la fecha el navarro, si bien nada cabe reprocharle desde el inicio de un campeonato en el que está dando la talla. Buena parte de las opciones de permanencia de los pupilos de Iñigo Vélez, de hecho, pasan por hacerse fuertes atrás a fin de recolectar los máximos puntos posibles. Uno, con sabor a tres, sumaron contra el Eibar gracias a la brillante puesta en escena de un portero que puso el foco en el colectivo una vez finalizado el encuentro.

PRÓXIMA ESTACIÓN



Curtido en mil batallas, Santamaría escapó de los elogios personales ante los medios de comunicación a la espera de volver a entrar en acción el sábado ante el Sporting de Gijón, otro rival de campanillas que se dejará caer por Lezama para poner a prueba a los vizcainos. Los asturianos, con una plantilla llamada también a ocupar los puestos nobles de la clasificación en busca del ascenso, exigirán de lo lindo a los azules, que pese a figurar en puestos de descenso con seis puntos en siete partidos cuentan con el aval de haber competido en cada cita.

Ningún rival ha ganado sin apuros al Amorebieta, un equipo de autor que ya ha mostrado sus credenciales al frenar en seco a dos trasatlánticos de la categoría como el Almería y el Eibar, atrapado en las garras de un Santamaría que, con una media de dos paradas por partido, asoma como preciado seguro de vida para los zornotzarras.