Sabin Merino: "Pude dar más en el Athletic"

No han empezado bien las cosas para el Leganés en LaLiga Smartbank. Colistas de la categoría en una temporada enfocada hacia el ascenso, el conjunto madrileño suma solo dos puntos en las cinco primeras jornadas de un campeonato en el que ya se ha estrenado como goleador Sabin Merino (Urduliz, 4-I-1992). El atacante vizcaino, que desea lo mejor para el Amorebieta, destaca del cuadro zornotzarra su "bloque sólido" y admite tener una espinita clavada de su paso por el Athletic.

Dos puntos en cinco jornadas. ¿Cómo están los ánimos en el vestuario?

—Es una situación complicada, pero de todo se puede salir. El Leganés es un club en el que se trabaja muy bien, el día a día es muy bueno y eso, a la larga, influye en los resultados. Seguro que iremos sumando puntos e intentaremos hacerlo desde mañana mismo contra el Amorebieta.

Hacía 19 años, no obstante, que el Leganés no era colista en Segunda División. ¿Qué les está penalizando en los partidos?

—Un poco todo. De cara a puerta no hemos estado acertados y, en definitiva, no hemos sido lo sólidos que debemos ser en ambas áreas. En Segunda División, si no estás acertado, cualquier equipo te puede dar problemas, porque todos los años es una liga muy igualada y esta temporada parece que lo va a ser todavía más. Eso, sin embargo, es bueno, porque significa que el nivel es alto.

El club confía en Asier Garitano. ¿La plantilla también?

—Sí, aquí remamos todos en la misma dirección y es importante para poder sacar resultados.

Usted estrenó su casillero de goles la pasada semana ante el Sporting saliendo desde el banquillo. ¿Cómo se encuentra?

—Cuando las cosas no salen como uno quiere en el aspecto colectivo te frustras un poco, pero en general creo que estoy trabajando bien y, por ese lado, creo que tarde o temprano dará sus frutos.

El curso pasado sumó nueve tantos en la categoría. ¿Fue su mejor temporada como profesional más allá incluso de los goles?

—Puede ser, pero tuve altibajos y me gustaría tener una mayor regularidad durante la temporada. Es importante ser más constante cada semana, porque tuve momentos algo bajos que no se pueden tener.

Es exigente consigo mismo.

—Todos miramos los aspectos en los que podemos mejorar y yo todavía estoy en edad para seguir aprendiendo y mejorar las cosas que me faltan.

¿Qué queda del jugador que salió del Athletic en 2018?

—Desde entonces he aprendido muchísimas cosas y he madurado mucho, pero siempre queda la esencia de uno mismo. Mi estilo de juego, en ese sentido, no ha variado mucho, porque al final se trata de una forma de jugar con la que te sientes cómodo y a gusto.

Habla de un aprendizaje. ¿En qué aspectos le ha permitido mejorar como futbolista?

—Sobre todo, a nivel mental. Cuando debutas en Primera División, por ejemplo, la exigencia es máxima y a mí al principio me costó en cierta manera saber llevar el día a día en el Athletic.

¿Tiene esa espina clavada?

—Soy del Athletic desde pequeño y es un privilegio haber podido jugar tres años en un club con el que me siento tan unido sentimentalmente, pero sí tengo esa espinita clavada. Pude dar más en el Athletic y a nadie le gusta quedarse con esa sensación de que el primer año en el primer equipo me vino un poco grande todo. Aun así, una de las cosas buenas que saco es que se puede aprender de ello.

¿Cuando dice que pudo dar más, se refiere a que es consciente de que le faltó dar un plus en cuanto a la competitividad?

—Sí, un poco sí. Va todo unido. Si mentalmente no estás preparado, eso repercute en los entrenamientos y en los partidos. En ese sentido pude estar mejor y con el paso del tiempo he ido aprendiendo y mejorando.

¿Da por perdido el tren del Athletic?

—Me centro en el día a día. Pensar en esas cosas solo te puede generar tensión, porque nadie sabe lo que puede pasar en un futuro. La vida da muchas vueltas, pero no es algo que valore a día de hoy.

En Bilbao, sobre todo, actuó en banda. ¿Cuál es la posición que mejor se adapta a sus cualidades?

—Tanto en el Bilbao Athletic como en el primer equipo es cierto que la mayoría de partidos jugué en banda, pero algo bueno que tengo es que puedo adaptarme a esa posición y a la de delantero y en ambas me siento cómodo.

En enero alcanzará la treintena de edad. ¿Hasta qué punto valora tener continuidad en un club como el Leganés?

—Es importante. No tener que cambiar de aires cada año te permite afrontar las cosas con más tranquilidad.

Lo más próximo es el partido de mañana ante el Amorebieta. Muy importante para ustedes.

—Es vital para nosotros. Tanto el equipo como la afición necesita un partido bueno para ver todo desde otra perspectiva y esperamos sumar los tres puntos. Sabemos que habrá tramos del encuentro en los que estemos más apurados, porque la igualdad es máxima, pero tendremos que saber sobreponernos a ellos.

Tendrán el cartel de favoritos, pero los equipos recién ascendidos no se les están dando bien. Perdieron contra la Real Sociedad B y el Ibiza y solo pudieron empatar contra el Burgos.

—Somos conscientes de que el Amorebieta no nos lo va a poner nada fácil. Todos los equipos se juegan mucho, quieren ganar y necesitan los puntos para conseguir sus objetivos.

¿Qué destacaría del cuadro zornotzarra?

—Es un bloque sólido que saca mucho provecho del balón parado y tienen jugadores físicamente muy fuertes, además de una idea de juego muy clara, lo cual es importante en Segunda División.

Como vizcaino, se alegrará de ver al Amorebieta competir en la categoría de plata.

—Sí, están ahí por méritos propios después de hacer un temporadón el año pasado y les deseo lo mejor.

Se va a reencontrar con Mikel San José, un viejo conocido.

—Tengo muy buenos recuerdos de él. Si algo bueno había en el Athletic era el grupo humano que teníamos en el vestuario y los muchos amigos que hice. San José es uno de ellos.

¿Dónde le gustaría ver a Leganés y Amorebieta al término de la temporada?

—Lo más arriba posible a ambos, aunque al Leganés, al menos, un puesto por encima (risas).

"Todos miramos los aspectos en los que podemos mejorar y yo todavía estoy en edad para seguir aprendiendo"

"El primer año en el Athletic me vino un poco grande todo; a nadie le gusta quedarse con esa sensación"