"Dependemos de nosotros para clasificarnos"

Luis Enrique, seleccionador español, lanzó un mensaje positivo en un momento delicado tras la derrota ante Suecia, con España sin depender de sí misma para acceder al Mundial 2022 y con opciones de tener que jugar un nuevo formato de repesca, una situación que analiza "viendo la botella medio llena".

"No depende de nosotros pasar como primeros en noviembre, que es cuando acaba la fase de clasificación, pero sí estar en el próximo Mundial. La repesca la tenemos asegurada y si ganamos los dos partidos estamos, por lo que depende de nosotros", defendió.

Para que así sea, España tiene la obligación de ganar hoy a Georgia en Badajoz porque ya tiene poco margen de error.

"Hay cosas positivas si miramos la trayectoria de la selección en la Liga de Naciones y la Eurocopa. España e Italia son las únicas que han estado entre las cuatro mejores, solo dos. Se puede mejorar, pero si miramos resultados de los últimos diez partidos solo habíamos perdido uno, ante Ucrania, enfrentándonos a selecciones de mucho nivel. Prefiero ver la botella medio llena, aunque hay otros puntos de vista", añadió lanzando un mensaje de optimismo.

El seleccionador acabó con mal sabor de boca el partido en Solna, pero una vez revisado el encuentro ante Suecia, sacó otro tipo de conclusiones. "He analizado el partido en profundidad y soy más optimista. Hay cosas positivas, otras a corregir como es lógico. No estuve acertado en lo que dije de los duelos porque no perdimos tantos como pensaba. En lo futbolístico, las transiciones las pudimos mejorar, hay errores en el pase, de posicionamiento pero acierto por la calidad del rival. Estoy más contento, con mejor idea individual de algunos jugadores y con la moral a tope para preparar lo que queda", dijo.

La 'peineta' y Eric García

A preguntas de un periodista, el técnico asturiano reconoció que protagonizó un incidente a la conclusión del partido en Solna ante Suecia, cuando respondió a los insultos de un aficionado en la grada con una peineta. La pregunta indignó sin embargo al seleccionador. "Me resulta muy gracioso que profesionales como yo o los jugadores podamos sufrir violencia verbal en algún momento pero lo curioso es que estéis preocupados de mi respuesta y que no condenéis el acto".

Luis Enrique, al igual que el capitán Sergio Busquets, compañero en la selección y en el Barcelona, salieron en defensa de Eric García tras las críticas recibidas, asegurando que es "injusto poner el foco en un jugador".

La derrota en Suecia con la selección española, el sufrimiento que mostró el centro de la defensa ante la velocidad de Alexander Isak y Dejan Kulusevski, sumado a su segundo partido con el Barcelona con su expulsión en San Mamés, han dirigido la crítica hacia Eric García.

Con esta defensa, se puede dar por seguro que el central blaugrana jugará también hoy ante Georgia, un rival muy inferior a Suecia sobre el papel. El empate cedido ante Grecia en la primera jornada y la derrota sin excusas de Solna, dejan a la selección española sin red y con la obligación de ganar sus cuatro jornadas restantes. La visita a El Pireo de la selección sueca la próxima semana, es una fecha clave para cambiar el presente. Antes, España está obligada a ganar, y por cuantos más goles mejor, a Georgia en el Nuevo Vivero y a Kosovo en su estadio.

Georgia llega al partido con malas sensaciones tras perder en casa ante Kosovo, derrota que le condena al último lugar del Grupo B con un solo punto en cuatro partidos.