Iñigo Vélez de Mendizabal: "Queremos seguir mejorando como equipo"

El Amorebieta vuelve a examinarse mañana en Ibiza. A diferencia de la Primera División, en pausa por el parón FIFA de selecciones, LaLiga SmartBank no se detiene y el conjunto zornotzarra, decimosexto en la clasificación con tres puntos, visitará Can Misses con el reto de sumar su segunda victoria consecutiva en el campeonato. Verdugo del Almería en Lezama una semana atrás, la tropa azul ha completado una satisfactoria semana de entrenamientos en Urritxe con los cinco sentidos puestos en el compromiso ante el cuadro ibicenco, recién ascendido también a una categoría en la que no conoce la derrota.

Sextos con cinco puntos sobre nueve posibles tras firmar las tablas ante el Zaragoza a domicilio (0-0) y frente al Málaga como local (2-2) antes de derrotar al Leganés en su feudo (1-2) la pasada semana, los hombres de Juan Carlos Carcedo se presentan como otro exigente rival para los vizcainos, conscientes de que la opción de seguir sumando puntos al casillero propio pasa por dar el do de pecho en cada envite. En ello hizo hincapié en su rueda de prensa de ayer Iñigo Vélez de Mendizabal, quien remarcó que "nosotros sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien con y sin balón en cada partido para poder ganar. En las tres primeras jornadas no lo hemos hecho mal y contra el Ibiza será otro encuentro complicado, pero estará en nuestra mano la posibilidad de puntuar".





"Estamos con ganas, como siempre. Los jugadores quieren competir y nuestro objetivo es dar continuidad a las buenas sensaciones que tuvimos contra el Almería", subrayó asimismo el entrenador de un Amorebieta al alza que mandó un mensaje al resto de clubes al imponerse por merecimientos propios al potente Almería. Aquel encuentro, sin embargo, forma parte ya del pasado, tal como recordó Vélez de Mendizabal, consciente también de la importancia de dejar la portería a cero más pronto que tarde. En ese sentido, el preparador azul expuso que "en las dos primeras jornadas contra Girona y Mirandés encajamos nada más salir en la segunda mitad y el Almería nos hizo el gol justo al empezar el partido, pero seguimos concienciados de ir a por los partidos desde el principio".

"Confiamos en la idea y en lo que hacemos, aunque es cierto que los puntos refuerzan la confianza y el equipo necesitaba ganar", reconoció en Urritxe el propio técnico gasteiztarra, que apuntó en relación al Ibiza que "a pesar de ser un recién ascendido, han hecho un buen equipo, han mantenido muchos jugadores del año pasado y han fichado muy bien. Arriba, además, cuentan con futbolistas de mucha calidad que te pueden hacer gol de la nada. A alguno como Ekain ya conocemos y seguro que están con ganas de lograr la primera victoria en casa, pero nosotros queremos seguir mejorando como equipo e iremos también a por los tres puntos".

SIN PISTAS

Cuestionado por la alineación, Vélez de Mendizabal no quiso dar ninguna pista. Después de introducir seis novedades ante el Almería respecto al partido anterior contra el Mirandés, el técnico azul optó por esconder sus cartas para no dar ningún tipo de información al Ibiza. "Los jugadores no saben la alineación y serán ellos los primeros en saberla", sentenció el gasteiztarra.