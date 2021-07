El Barakaldo contempla la luz al final del túnel

Las buenas noticias llegan por fin a Lasesarre después de una convulsa temporada con descenso y concurso de acreedores. El club llegó a un acuerdo con un grupo de inversores privados que "asegura la supervivencia del club y la conversión a SAD", en palabras del presidente, Jesús María Isusi, pero que "no solo viene a salvar al club de la disolución, sino a iniciar un proyecto de futuro", tal como señaló el exjugador Alberto Garay, en representación del grupo de empresarios, socios y exfutbolistas de la entidad dispuestos a cubrir todo el capital que los socios no aporten en forma de acciones.

Este grupo, con el que el club tuvo un "largo proceso" de negociación, adquirió dos compromisos. En primer lugar, aportará en forma de préstamo unos 383 000 euros para hacer frente, por un lado, al déficit con el que se ha cerrado el ejercicio –unos 100.000 euros– y, por otro, al aval exigido por la Seguridad Social para garantizar parte del pago de la sanción de 1,2 millones de euros. Este montante asciende a los 287.000 euros y sin su aportación antes del 31 de julio, el club habría entrado en una situación de extrema gravedad. Con ello, en palabras de Isusi, el club salva el que probablemente sea el último match ball de todo este largo y difícil período de incertidumbre en torno al futuro de la entidad.

En segundo lugar, y una vez comience el proceso de conversión, los inversores se comprometen a aportar el dinero que falte para llegar a la cuantía necesaria. Dependiendo de en qué categoría se maneje el primer equipo, el capital social inicial para la Sociedad Anónima podría oscilar entre el millón y medio largo de euros, en la categoría actual, o un capital algo mayor, en torno a los dos millones, en caso de que el Barakaldo consiguiera ascender de categoría.

Tanto Isusi como los dos representantes del grupo se mostraron ambiciosos y proclamaron que "este grupo de personas viene no a salvar el club, sino a iniciar un verdadero proyecto de futuro". En cualquier caso, tampoco quisieron lanzar las campanas al vuelo. En primer lugar, este préstamo tendrá que ser aprobado por la Asamblea, convocada para el próximo 14 de julio y, aun aprobado, el Barakaldo tendrá que seguir funcionando como club y no como SAD hasta que los accionistas completen la aportación financiera. Ello implicará hacerlo con un presupuesto "medio-bajo", como ya se dijo en la convocatoria de hace un mes, pero ya con la seguridad que implica la presencia de este grupo de "personas físicas que aman al Barakaldo", en palabras de Alberto Garay.

llamamiento a la afición



El exfutbolista e Isusi coincidieron en señalar que este acuerdo "garantiza" el futuro del Barakaldo. De hecho, el presidente de la gestora no podía evitar manifestar un evidente alivio. Desde su llegada en diciembre de 2019 se han sucedido las malas noticias. La sanción de 1,2 millones de euros impuesta por la Seguridad Social obligó a la centenaria entidad a acogerse a un concurso de acreedores que concluyó el pasado marzo. A la vez, los malos resultados deportivos consumaron el descenso no de una, sino de dos categorías, que sitúan al Barakaldo en Tercera RFEF, lo que será la quinta categoría del fútbol estatal. Por fin, tras unos meses en que incluso se ha puesto en cuestión la viabilidad del club, "una buena noticia que asegura el futuro y abre un nuevo horizonte" para la institución y que casi deja finiquitada la labor de la gestora que relegó a la directiva de Orlando Saiz.

De hecho, Isusi y su plancha llegaron al club con el objetivo de la supervivencia de la entidad y de encauzar el proceso de conversión a sociedad anónima que los socios ya habían decidido antes de que comenzara la tormenta en Lasesarre. Por todo ello, Isusi y Garay coincidieron en hacer "un llamamiento a la afición y a la masa social para que se sume" a este nuevo proyecto y para que sean "optimistas". "Por fin podremos hablar de balones, de goles y de jugadores y no de deudas y sanciones", apostilló el exjugador, quien añadió que "nos hemos acostumbrado a asociar al Barakaldo con problemas y hay que revertir esa situación entre todos".

Nuevo técnico



Asimismo, Garay confirmó que Nando Alonso se hará cargo del banquillo y la dirección deportiva tras su brillante papel al frente del Urduliz, equipo con el que ha estado a un partido de ascender a Segunda RFEF.