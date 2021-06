Luis Enrique se queja por el estado del césped de La Cartuja

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, lamentó el empate ante Suecia y criticó el estado del césped de La Cartuja, toda vez que "cuando ves a tus jugadores de más calidad con problemas para controlar el balón es por algo y necesitamos que el campo esté mejor, pero no es una excusa". "Yo he perdido partidos de este tipo incluso", apostilló el asturiano tras destacar que "las sensaciones que me deja el partido no creo que sean distintas a las de los espectadores o periodistas incluso, porque fuimos superiores a un rival que decidió defender y defender basando todo en generarnos peligro en algún balón largo".

"Tuvieron la oportunidad de ganar, lo cual hubiera sido un resultado injusto, pero es un empate que me sabe mal por los jugadores y por la afición al ser un día muy bonito para dedicarles una victoria, pero no dejaremos de intentarlo", incidió Luis Enrique, quien quiso dejar claro que pese al tropiezo ante Suecia "seguimos siendo candidatos al título". Cuestionado asimismo por la falta de acierto de cara a gol de Álvaro Morata y por los silbidos hacia su figura, el seleccionador subrayó que "yo me fijo en que también le han aplaudido, porque tengo que potenciar a mis jugadores y para mí Morata hace muchas cosas bien tanto en ataque como en defensa". "No ha tenido suerte en la ocasión más clara que ha tenido y a partir de ahí ha tenido que jugar con ese hándicap, pero tiene personalidad para aguantarlo y está acostumbrado a este tipo de situaciones", finalizó Luis Enrique.