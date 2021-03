El Real Madrid denunciará a Eufemiano Fuentes

Las declaraciones efectuadas por el médico deportivo Eufemiano Fuentes en el programa Lo de Évole, en La Sexta, han servido para invocar fantasmas del pasado y remover cenagales, sobre todo entre las personas y entidades que se han visto concernidas por sus insinuaciones sin ofrecer pruebas. Uno de ellos es el Real Madrid, cuyos servicios jurídicos están preparando la documentación necesaria para presentar la denuncia contra el gurú del dopaje.

La pregunta es clara:

¿Asesoró usted al Real Madrid?



La respuesta, sacaría un 10 en algún ejercicio de acrobacia. #LoDeEufemiano pic.twitter.com/XRydQ7gfDS — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 28, 2021

Jordi Évole preguntó a Eufemiano por su relación con diferentes clubes de fútbol, entre ellos el Valencia, Real Madrid, Barcelona o Real Sociedad. Cuando le cuestionó sobre su posible asesoramiento con los técnicos del Valencia, el médico negó cualquier relación, pero a la pregunta sobre su implicación en el club blanco respondió con un largo silencio y un tajante "No te voy a contestar a esa pregunta" que sembró de dudas la cuestión.

A diferencia del Real Madrid, la Real Sociedad ha optado por obviar el asunto y pasar de largo sobre su presunta relación con el médico en la temporada 2002/03, cuando el equipo txuri urdin acabó en segunda posición de la Liga tras una campaña extraordinaria. Diez años después, en febrero de 2013, Iñaki Badiola, expresidente de la Real Sociedad, afirmó en unas declaraciones al diario As que entre 2001 y 2008 se produjeron "pagos en dinero B (342.000 euros anuales) para comprar medicinas o productos que en ese momento estaban catalogados como dopantes". "Perfectamente puede ser Eufemiano Fuentes su suministrador", puntualizó Badiola.

Esta relación se conoció durante el juicio de la Operación Puerto, donde se desenmascaró el tinglado que tenía montado el controvertido doctor para potenciar de forma ilícita el rendimiento de muchos deportistas.

Durante la entrevista, Évole preguntó a Eufemiano Fuentes: "¿Fue usted médico de la Real Sociedad?", tras enseñarle unos documentos, en los que reconoce su letra. Responde: "Yo no fui médico de la Real Sociedad, pero veo esto y habría que pensar que les asesoré de alguna forma, ¿no?".

- ¿Llevó a medallistas de Barcelona 92?

- Sí

- ¿Fermín Cacho, 1500?

- *Audio on* ??#LoDeEufemiano pic.twitter.com/5sWOQx6jjC — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 28, 2021

El enfado de FERMÍN Cacho

El exatleta Fermín Cacho, oro olímpico en 1.500 en Barcelona'92, también está contemplando denunciar a Eufemiano Fuentes por insinuar que utilizó técnicas que entonces no estaban prohibidas pero que ahora sí están tipificadas como dopaje. En declaraciones al Heraldo-Diario de Soria, Fermín Cacho confesó que se "quedó en blanco" cuando escuchó al médico mentarle en varias ocasiones durante la entrevista. "Lo primero que tengo que hacer es recuperarme mentalmente porque estoy destrozado", reconoció.

Evolé preguntó a Fuentes si ayudó a Daniel Plaza y Antonio Peñalver y la respuesta fue que "no". Sobre García Chico puntualizó que "digamos que no", y al ser cuestionado por Fermín Cacho la respuesta cambió: "Si te digo que no me acuerdo no me lo vas a creer, pero blanco y en botella...".