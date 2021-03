Luis Enrique pasa de la final de Copa

"Soy el seleccionador de España y me centro en buscar lo mejor para la selección en estos tres partidos. El resto ni puedo ni lo quiero controlar. No me interesa lo que vaya a suceder a partir de ahí, me centro en jugar con los mejores jugadores que considere", dijo Luis Enrique ayer en rueda de prensa. Con esas palabras zanjaba las preguntas sobre si le iba a condicionar la final de Copa entre Athletic y Real Sociedad a la hora de alinear a alguno de los futbolistas –Unai Simón e Iñigo Martínez del bloque bilbaino y Mikel Oyarzabal por el bando donostiarra– que pelearán por el título en La Cartuja el próximo 3 de abril.

Es decir, el asturiano pasa de la Copa, pero tratará de "repartir los minutos al máximo" en los envites ante Grecia, Georgia y Kosovo. "En esta fase de clasificación nos vamos a enfrentar a selecciones, en teoría, de un nivel inferior, pero el mundo del fútbol está lleno de complicaciones. De cada Mundial hay selecciones de nivel que se quedan fuera y eso ya es un aviso. Vamos a intentar hacer los deberes desde el día uno", apuntó Luis Enrique.

Por otro lado, respecto al debate que hay en la meta del combinado, el técnico reveló que "tengo claro el portero del primer partido, pero no me interesa decirlo". Actualmente, Unai Simón, David de Gea y Robert Sánchez se encuentran concentrados con España, siendo Kepa Arrizabalaga el principal damnificado por la decisión del asturiano. Todo apunta a que el jugador del Athletic actuará de inicio en la portería de España, rol que lleva desempeñando en los últimos encuentros.

Respecto al futuro, el entrenador no se mojó. "No sé quien va a ser el portero titular ni el lateral o central de la Eurocopa, quedan dos meses y medio, puede haber desgracias que se dan en el mundo del fútbol. En la portería estoy muy contento con los cinco porteros que han ido viniendo", declaró el entrenador. Asimismo, cuestionado sobre la inclusión del cancerbero del Brighton, una de las grandes sorpresas la última convocatoria, advirtió que "mi plan varía continuamente, cambia, no tengo problema y hago de todo".

En este sentido, sobre la gestión de los tres guardametas, recordó que ha probado "de todo". "Desde repartir partidos entre porteros, apostar por el mismo en el Barça o diferentes en el Celta. Aquí han participado varios y estoy encantado con los que tengo. Los que han venido, si recuperan su nivel, podrán volver", remató Luis Enrique, refiriéndose a Kepa y Pau López.

victoria de la sub'21



Por otro lado, la selección de España sub'21, dirigida por Luis de la Fuente, comienza con victoria la fase de grupos del Europeo de Eslovenia. Los goles de Javi Puado, Villar y Miranda tumbaron al combinado organizador en Maribor.