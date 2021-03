"Tenemos que salir fuertes", advierte Mendi

No corren buenos tiempos para el Eibar, ni para José Luis Mendilibar, ratificado en el cargo a pesar de ocupar la penúltima posición en liga y enlazar diez jornadas consecutivas sin conocer la victoria. La confianza, no obstante, nunca es "ilimitada", según destacó ayer en rueda de prensa el técnico vizcaino, consciente de que en caso de seguir acumulando malos resultados dicho respaldo "puede cambiar".

El sábado, así las cosas, el Eibar buscará los tres puntos ante el Athletic en San Mamés, donde "nuestro objetivo es ganar", remarcó el propio Mendilibar, quien valoró que para imponerse en La Catedral sus jugadores deberán aumentar su "concentración" y "tensión", así como no salir "despistados" para que los rojiblancos "no nos hagan gol rápido". "Hemos entrenado bien y estamos bien, aunque nos está costando ser concienzudos en que no se pueden perder balones tontos para dar posibilidades al rival", lamentó el de Zaldibar, quien señaló en relación al Athletic que "le veo muy bien, son rápidos y directos en ataque y vamos a tener que tener mucho cuidado".

"Creo que, aun no jugando bien, tienen bastante claras las cosas que hacen y generan peligro y ocasiones. A veces no necesitan tener demasiado el balón para dominar en el juego, porque al final parece que el que es poseedor del balón es el dominante del juego y no es así, hay equipos que te pueden dejar tener el balón, pero cuando te roban te hacen mucho daño", agregó Mendilibar, que no cree que el Athletic afronte el encuentro de mañana como una preparación para la final de Copa del próximo 3 de abril contra la Real Sociedad. "En los últimos partidos están haciendo muchos cambios, pero todos lo están haciendo bien y no se les nota en los resultados", expuso el técnico armero, que señaló como una de las claves para salir victoriosos de San Mamés "tratar de hacer nosotros el gol antes que ellos".

"Para conseguirlo tenemos que salir fuertes, atacar y rematar y creo que las armas que podemos tener para ganarles son esas", incidió Mendilibar, que calificó como "positiva" la convocatoria de Bryan Gil con la selección estatal absoluta, lo que convierte al extremo andaluz en el primer futbolista en la historia del Eibar en acudir con el combinado español, lo cual "es bueno por la alegría del chaval, de los compañeros, del club y creo que eso nos puede ayudar a ser mejores".

NÚMEROS NEGATIVOS



Los antecedentes con el Athletic de por medio no resultan esperanzadores para el de Zaldibar, pues solo ha podido sacar adelante tres de sus veintitrés enfrentamientos con los leones, ante los que ha cedido en quince ocasiones firmando las tablas en cinco encuentros. El último triunfo de Mendilibar ante los bilbainos, a los que dirigió en el curso 2005-06, tuvo lugar el 30 de agosto de 2015 en Ipurua, donde el Eibar se impuso 2-0 en la segunda jornada de LaLiga 2015-16.