Una pizca de mala suerte para la Real Sociedad

GRANADA: Rui Silva; Foulquier (Min. 48, Víctor Díaz), Domingos Duarte, Germán, Quini; Yan Eteki (Min. 67, Montoro), Yangel Herrera, Domingos Quina (Min. 53, Gonalons); Kenedy, Fede Vico (Min. 53, Antonio Puertas), Soldado (Min. 67, Jorge Molina).

REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel (Min. 78, Barrenetxea), Zubeldia, Le Normand, Aihen Muñoz; Illarra (Min. 78, Guevara), Mikel Merino, David Silva (Min. 28, Guridi); Januzaj (Min. 63, Portu), Oyarzabal, Isak (Min. 63, Bautista).

Gol: 1-0: Min. 52; Germán.

Árbitro: Pablo González Fuertes (C. Asturiano). Mostró cartulina amarilla a los locales Kenedy y Germán, y a los visitantes Portu, Guevara y Bautista.

Incidencias: Nuevo Los Cármenes, a puerta cerrada.

El Granada sumó su segunda victoria consecutiva como local en liga y sigue metido de lleno en la lucha por los puestos europeos al vencer en el Estadio Nuevo Los Cármenes a la Real Sociedad, que pone fin a una racha de siete jornadas seguidas sin perder.

Un gol de Germán Sánchez al inicio del segundo tiempo, al desviar sin querer un disparo lejano de Víctor Díaz, fue suficiente para que el sólido y eficiente equipo andaluz se quedara con los puntos ante un cuadro realista que creó poco peligro y echó de menos a David Silva, sustituido por lesión a la media hora de juego.

El Granada salió muy enchufado al partido y Domingos Duarte estuvo a punto de acertar en los compases iniciales con un remate de cabeza que mandó fuera cuando estaba en franca posición para marcar.

La Real Sociedad equilibró el choque a partir de la posesión de balón, aunque los dos equipos presionaron bastante arriba impidiendo al rival trenzar buenas jugadas en ataque. La primera ocasión visitante llegó con un chut lejano de Oyarzabal, que obligó a trabajar al meta Rui Silva para atrapar el esférico en dos tiempos.

Ni el Granada, con un fútbol más directo, ni la Real, con un juego más elaborado, pusieron en apuros a su oponente en la primera media hora inicial, que se cerró con la entrada de Jon Guridi en lugar de David Silva, quien, aquejado de molestias en la espalda, tuvo que ser sustituido.

Otro disparo lejano de Oyarzabal, que esta vez no encontró portería, y la respuesta local del portugués Domingos Quina, también con el punto de mira desviado, fue lo único destacado que ocurrió en los minutos previos al descanso.

No varió la tónica en el inicio de un segundo tiempo que comenzó con otra lesión, en este caso del lateral francés Dimitri Foulquier por problemas musculares.

La primera intervención en el partido de su sustituto, Víctor Díaz, fue un potente disparo desde fuera del área, tras cazar un rechace que tocó en Germán para desviar su trayectoria y convertirse en el 1-0 (min. 52).

La Real Sociedad trató de reaccionar desde el banquillo con las entradas de Jon Bautista y de Portu, lo que le permitió hacerse con el control casi total del esférico una vez se vio por debajo en el marcador.

Lo intentaron los visitantes por mediación de Bautista, de cabeza, y de Oyarzabal, en una falta falta directa, pero ninguno encontró portería con sus remates, y replicó el brasileño Robert Kenedy con un tiro lejano que paró bien Alex Remiro.

Los donostiarras metieron en su área al Granada en los últimos minutos, pero con más ímpetu que fútbol y sin opciones de empatar.

La lesión de david Silva



Tras el partido, el entrenador de la Real, Imanol Alguacil, lamentó que su equipo no fue capaz de desplegar su juego habitual por el "trabajo defensivo" del Granada, y sobre la lesión de David Silva apuntó que "ha notado algo con el rodillazo (en la espalda en una falta de Yan Eteki)" pero que espera que "no sea grave y que esté disponible" pese a que tras el partido "no se podía mover".