'Mapi' León, futbolista del Barça, suspendida con cuatro partidos por un comentario en Twitter

La central barcelonista María 'Mapi' León ha sido suspendida con cuatro partidos de sanción a raíz de un comentario en twitter, donde comentaba la expulsión que sufrió, en el partido ante el Real Madrid, por una doble tarjeta amarilla.



Mapi León vio la segunda tarjeta amarilla tras cometer un penalti que supuso el tanto del Real Madrid en la victoria azulgrana por 4-1, por lo que fue expulsada, y la acción fue muy protestada por la jugadora.





?? Maria León, sancionada amb 4 partits https://t.co/1dTJEuCs90 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) March 10, 2021



POLÉMICA Y DEBATE ABIERTO

Sancionada con 4 partidos @MapiLeon16 (@FCBfemeni) por publicar un tweet criticando el arbitraje tras su expulsión frente al Real Madrid. Primera vez que entra de oficio en estos temas el Juez de Competición de la RFEF https://t.co/QE9vA7t87p pic.twitter.com/39E8PLIcj3 — David Menayo (@david_menayo) March 10, 2021

Después, en twitter, respondió a un usuario que le preguntó:La central respondió aludiendo a la decisión arbitral: "A mí me daría vergüenza... Hoy me ha tocado a mí, pero es una tras otra, el otro día anularon dos goles que eran válidos al que hoy ha sido nuestro rival. Pero para que vamos a mejorar no?"., ya que es la primera vez que un juez de la RFEF entra de oficio en estos temas que se comentan en redes sociales.Este es uno de losa raíz de conocerse la sanción.