El Madrid escapa vivo

Atlético de Madrid 1

Real Madrid 1

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Correa (Min. 83, Kondogbia), Llorente, Koke, Lemar (Min. 57, Saúl), Carrasco (Min. 64, Joao Félix) y Luis Suárez..

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio (Min. 60, Fede Valverde), Benzema y Rodrygo (Min. 60, Vinicius).

Goles: 1-0: Min. 15; Luis Suárez. 1-1: Min. 88; Benzema.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario). Amonestó a los locales Carrasco, Correa, Joao Félix, Savic y Marcos Llorente; y al visitante Varane.

Incidencias: Partido disputado en el Wanda Metropolotano sin público.

En el minuto 88, entre la ofensiva desesperada ya del Real Madrid y la resistencia defensiva del Atlético, Karim Benzema sostuvo que aún hay liga, que aún queda mucho por competir para definir el campeón del torneo, con el 1-1 de un derbi que tuvo ganado el conjunto rojiblanco, aún líder. No venció ninguno de los dos, si acaso el Barcelona, que se queda a tres puntos del Atlético, al que le queda por jugar el miércoles su aplazado contra el Athletic, y dos por encima del Madrid, contra las cuerdas durante más de una hora, sin una sola ocasión clara hasta que, por insistencia, rescató al menos un punto.

Y sobrevivió en el campeonato, cuando ya parecía que no iba a ser asunto suyo, sostenido primero por Thibaut Courtois en el inicio de la segunda parte, tan héroe del empate como lo fue Benzema, entre la frustración del Atlético, que perdió terreno minuto a minuto hasta terminar en su territorio, expuesto a lo que finalmente sucedió. Mandó desde el minuto 15 con el 1-0 que inventó Marcos Llorente. Cada jugada es una ocasión para él, sea donde sea, esté donde esté la pelota, incluso aunque parezca que no tiene ventaja en el lance, como el balón dividido con el que construyó el 1-0 del Atlético.

Partió de interior derecho, pero es extremo, medio de contención, delantero o lo que le proponga cada momento. Por fe y por rapidez, Llorente ganó esa pelota que le había entregado ajustada Trippier –de vuelta tras superar las 10 semanas de sanción–. Y por visión y pausa, luego, aguantó el desmarque de Luis Suárez para ponerle a disposición el gol, que no habría sido tal sin su definición perfecta.

En el primer tiempo, lo desarmó el Atlético por la presión alta inicial, lo superó con la contundencia del gol y lo controló con precisión, más allá de un par de amagos de Benzema, listo en el once, y una volea de Casemiro. Hacía tiempo que el equipo colchonero no se sentía tan seguro con la pelota. Y hacía tiempo que el Madrid no tenía tanta dificultad para la recuperación en campo contrario.

Pero el derbi está siempre en el mínimo margen del más pequeño detalle. Pudo serlo el penalti que reclamaron los de Zidane por una mano de Felipe –a raíz de su primer córner, allá por el minuto 39–. Lo revisó el VAR e invitó al árbitro Hernández Hernández a ver la jugada por el monitor a pie de campo: no la consideró pena máxima.

Es lo más cerca que estuvo del gol en una hora el Real Madrid, desdibujado, atascado ofensivamente. Los blancos resurgieron en el tramo final, aunque la realidad es que fue Courtois el que lo sostuvo vivo en el inicio del segundo tiempo, sobre todo frente a Yannick Carrasco y Luis Suárez. Sin el portero belga ya no habría liga para el Madrid. Con él. Y con Benzema, también quizá por el paso atrás otra vez del equipo rojiblanco, sí la hay. Las dos primeras las detuvo, gigantesco, Jan Oblak; la siguiente, ya en el 88, la transformó el delantero francés en el 1-1, en el empate con el que sobrevive en el campeonato.