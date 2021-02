Un leve frenazo del Atlético de Madrid

Atlético Madrid 2

Celta 2

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Felipe (Min. 46, Torreira), Lodi; Koke, Kondogbia, Saúl; Correa y Luis Suárez.

CELTA: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Aarón Martín; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito (Min. 69, Solari); Iago Aspas y Mina (Min. 76, Ferreyra).

Goles: 0-1: Min. 12; Santi Mina. 1-1: Min. 45; Luis Suárez. 2-1: Min. 50; Luis Suárez. 2-2: Min. 89; Ferreyra.

Árbitro: Cuadra Fernández (C. Balear). Amonestó a los locales Felipe y Giménez y a los visitantes Tapia y Denis Suárez.

Incidencias: Wanda Metropolitano, sin público.

Al borde del final, el Celta logró lo que nadie había conseguido en las últimas ocho jornadas de la Liga. Restó al Atlético de Madrid dos puntos y aplacó la pegada de Luis Suárez, cuando el conjunto rojiblanco ya sentía suyo un triunfo, construido por el goleador uruguayo y frustrado por Ferreyra.

El fichaje invernal argentino regresó a LaLiga Santander con un protagonismo que quizá no intuía, como el goleador a última hora y decisivo del 2-2 que reduce la diferencia que sostenía el Atlético en el liderato. Aún es relevante, pero ya no tanto. Son ocho puntos sobre el Barcelona y el Real Madrid, que aún pueden ser once.

La puesta en escena del Celta fue imponente. A la presión alta que lo transforma en un equipo atrevido añadió el buen manejo de la pelota. Suyo fue el primer tramo. Sin discusión. Al minuto 12 vencía por 0-1 con una acción de las que se enseñan en cualquier escuela de fútbol como un modelo: la apertura a la banda, el buen centro de primeras desde la derecha de Hugo Mallo y el desmarque y el remate en plancha, a un metro de Jan Oblak, del certero Santi Mina entre Felipe y Giménez.

Pero el fútbol tiene jugadores que marcan las diferencias en un instante, en este caso en la última jugada del primer acto. Uno es Marcos Llorente, aunque su circunstancial posición de carrilero derecho apague muchas de sus cualidades. Suyo fue el centro perfecto por la banda. Y otro, sobre todo, por encima del resto, es Luis Suárez. Suyo fue el remate, desde el suelo y al primer toque. La revisión del VAR, por milímetros, validó la ajustada posición del '9'. Era el 1-1.

A media s

El empate era lo mejor del Atlético. Y el empate fue lo peor para el Celta. Y cuando pasa eso, ya parece que no hay más margen en el Wanda Metropolitano. No se lo dio entonces el líder de la Liga, que surgió del intermedio para ganar, como hace 15 días ante el Valencia, pero finalmente no lo consiguió, ni siquiera con el 2-1.

A los cinco minutos del segundo tiempo, en la siguiente aparición de Luis Suárez. Dos ocasiones, dos goles. La segunda a centro al primer toque de Lodi, al que le había dado el pase antes Kondogbia, en su estreno atlético como titular liguero, en el que también fue clave para salvar el 2-2 ante Iago Aspas y en el que fue omnipresente en el segundo tiempo en el medio centro.

Pero, de pronto, al borde del 90, Facundo Ferreyra cambió la historia repetitiva de las últimas jornadas, con el 2-2. Esta vez no bastó con la pegada de Luis Suárez.