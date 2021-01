Setién llevará a juicio al Barcelona

Son tiempos convulsos en Can Barça. Quique Setién anunció el miércoles que el Barcelona aún le adeuda una cantidad económica que peleará en los juzgados. "El Barça todavía no me ha pagado", comunicó en la Cadena Ser, desde donde informaron que el entrenador trasladará el asunto a un juicio en el que reclamará lo que sostiene que se le debe. Al parecer, la controversia entre el técnico y el club catalán se debe al finiquito que le correspondería a Setién y que, sin embargo, no habría recibido.

El Barcelona, por su parte, no estaría dispuesto a abonar la cantidad adeudada centrando los argumentos en la capacidad del entrenador cántabro. Según la Ser, el club catalán esgrimiría en un hipotético juicio que Setién no cumplió con las expectativas, puesto que asumió el cargo -que dejó en herencia Ernesto Valverde tras ser cesado el extremeño- estando el equipo afincado en la primera posición de LaLiga Santander, situación que empeoró al final de la temporada. Asimismo, otra razón, también deportiva, sería la histórica derrota encajada por el Barça en la Champions League, donde el Bayern Múnich endosó un contundente 2-8 en la semifinales de la competición.

Por otro lado, Eder Sarabia, ayudante de Setién en el banquillo culé y que recientemente ha sido reclutado por Gerard Piqué para su proyecto en el Andorra, desveló que Setién posee una importante oferta para dirigir un banquillo. La propuesta podría llegar desde China, aunque el hijo de Manu Sarabia expresó que sabe "que ya le han llamado de un club grande de Europa".

Sarabia, también en declaraciones emitidas para la Ser, aprovechó la ocasión para defender su pasado en el Barça. "Que Gerard me elija para dirigir (el Andorra) creo que acalla algunos rumores que se podían pensar o que se malinterpretaron", declaró. También aprovechó para desvelar un detalle de Leo Messi tras ser cesado el cuerpo técnico que Setién lideró en el Barça. "No sé si se despidió de Setién; de mí, no", dijo.