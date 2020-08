Una cura de realidad llamada Wolfsburgo

Wolfsburgo 1

Barcelona 0

WOLFSBURGO: Abt; Wedemeyer, Blodworth, Henrich, Doorsoun-Khajeh; Rolfo (Min. 68, Wolter), Popp (Min. 86, Oberdorf), Engen, Huth; Pajor (Min. 77, Bremer) y Harder.

BARCELONA: Paños; Torrejón, María León, Pereira, Ouahabi (Min. 86, Martens); Hamraoui (Min. 86, Losada), Hermoso, Alexia (Min. 77, Guijarro); Graham Hansen, Oshoala (Min. 65, Bonmati) y Caldentey.

Gol: 1-0: Min. 58; Rolfo.

Árbitro: Katalin Kulcsar (Hungría). Amonestó a Wedemeyer, Mariona y Torrejón.

Incidencias: Primera semifinal de la Women's Champions League disputada en el Reale Arena a puerta cerrada.

donostia – Nueva final franco-alemana en la Champions. Tras el Bayern-PSG de la competición masculina, el domingo volveremos a asistir a un partido por el título entre germanas y galas, en femenino. El Wolfsburgo regresa a la final tras doblegar a un Barcelona errante y que no pudo contrarrestar la eficacia de las lobas. Igual que sucediera en los cuartos de final frente al Glasgow, la calidad escandinava volvió a ser protagonista en el pase del equipo germano. Esta vez no resolvieron la danesa Pernille Harder ni la noruega Ingrid Syrstad Engen. Fue la sueca Fridolina Rolfo la que perforó la portería de Sandra Paños. Un gol que vale una nueva final para el club de la Volkswagen. Las doble campeonas europeas sufrieron durante buena parte del choque las acometidas de un Barça impetuoso pero fallón. Y si además de errar en área rival, fallas en la propia, las alemanas no perdonan. Así fue que en el minuto 58 un centro lateral acabó en un rechazo muy débil de la defensa culé que llegó a Rolfo. Sin más requerimientos que dirigir bien el toque, la sueca superó a Sandra Paños.

El Barça no podrá repetir la final de Champions del pasado curso. No pasarían buena noche las blaugranas, que tuvieron en sus botas el empate y, quizá, hasta la victoria. Y también les costará encontrar el sueño si ven la repetición de la jugada del minuto 14, con 0-0 en el marcador, que acabó con el esférico golpeando claramente en la mano de una futbolista alemana. Pero, sin VAR, nadie pudo avisar a la árbitro.

irene paredes, a por la final



En la primera final europea de Anoeta, podría haber una guipuzcoana disputando el título. La legazpiarra Irene Paredes, capitana del PSG, disputará esta noche (20.00 horas, San Mamés) la segunda semifinal contra su archirrival, el todopoderoso Olympique de Lyon. Las parisinas llegan al choque con ganas de revancha, tras perder hace pocas semanas la final de la Copa de Francia ante el Olympique. Se trata de dos auténticas selecciones internacionales que poseen a algunas de las mejores jugadoras del mundo.

Por ello, muchos toman esta semifinal como una final anticipada de esta Champions tan especial. En Bilbao, Paredes liderará la defensa del conjunto parisino, que sufrió en cuartos para superar al Arsenal.