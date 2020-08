El Portu renueva al entrenador y da siete bajas

El Portugalete no pierde el tiempo y solo un puñado de días después de consumar el ansiado ascenso a Segunda División B perfila ya su nuevo proyecto en la categoría de bronce, que ofrecerá un perfil bien diferente al último. No en vano, ya se nota la mano de Iñaki Zurimendi, confirmado ayer como director deportivo de la entidad jarrillera, un nombramiento que ya adelantó este diario en el mes de junio. Zurimendi, que en los años anteriores ha ejercido en el Barakaldo, ha dado el visto bueno a la renovación del técnico Ezequiel Loza por una temporada más y ha comunicado a seis jugadores que no cuenta para el nuevo curso, bajas a las que se suma la de Iñigo Celihueta, que se ha inclinado por aceptar la oferta del Arenas, rival del Portu en la remozada Segunda B. Así, el club portugalujo prescinde del meta Philip Tear, de los defensas Mikel Cubería, uno de los capitanes; e Ibai Rodríguez, que recala en el Gernika; de los centrocampistas Ukerdi Corres, Jabi Alonso y Jon Fernández, aunque en los próximas días podrían darse nuevas salidas en el equipo de La Florida.

El Portugalete certificó el pasado sábado el ascenso tras vencer en Sarriena al Sestao River, que continuará en Tercera División con cambios también en su proyecto, que ya no lo liderará Ibon Etxebarrieta desde el banquillo. Su sustituto será Iñaki Pola, que en la última temporada dirigiró al Somorrostro, al que estuvo cerca de meter en el play-off de ascenso. Eneko Rubio, verdinegro durante seis temporadas y exjugador del Bilbao Athletic, cuelga las botas, mientras que Iván Alonso y Kepa Vieites abandonan el Sestao para fichar por el Arenas.