La Champions examina al Atlético

Simeone no puede contar con Correa y Vrsaljko.

Simeone no puede contar con Correa y Vrsaljko. Afp

El Atlético afronta esta noche (21.00 horas) una prueba de fuego en Lisboa, donde se mide al RB Leipzig en cuartos de final de la Champions League. La eliminatoria, a partido único y sin público en las gradas como marca la final a ocho organizada por la UEFA en la capital portuguesa a fin de resolver una edición condicionada por el coronavirus, enfrentará al conjunto colchonero con un rival que ha perdido a su principal estilete. El delantero alemán Timo Werner, fichado por el Chelsea, no estará en un formato exprés en el que el Atlético aspira a cantar bingo, a pesar de las adversas circunstancias a las que ha tenido que hacer frente.

Dos de sus futbolistas, el argentino Ángel Correa y el croata Sime Vrsaljko se quedaron en tierra sin poder viajar a la burbuja futbolística en la que se ha convertido Lisboa tras dar positivo en covid-19. Cuestionado ayer al respecto en rueda de prensa, Diego Pablo Simeone no pudo sino lamentar ambas bajas a la espera de poder contar con ambos "si avanzamos en el torneo". "Tendremos que adecuarnos a las circunstancias", remarcó el técnico argentino en relación a un virus que continúa haciendo mella y que dejará a los madrileños sin dos piezas importantes de cara al choque de hoy, en el que Simeone dejó claro que "no es importante ganar, sino lo único que hay en un partido como este".

SIN POLÉMICAS



"Queremos que los futbolistas lleguen al partido con claridad para hacer daño, porque es una competición muy bonita y estamos ilusionados", advirtió asimismo el entrenador del Atlético, que optó por esquivar cualquier amago de polémica con Julian Nagelsmann, técnico del RB Leipzig que afirmó en la previa del encuentro de esta noche que los jugadores colchoneros "buscan ganar de cualquier manera y rozan la provocación".

"Lo hacen conscientemente y son los mejores en eso; no podemos caer en su juego", agregó el preparador alemán, cuyas palabras no quiso valorar Simeone, dado que "no respondo a opiniones de colegas". "Es un partido muy importante contra un equipo que juega muy bien con futbolistas jóvenes", se limitó a apuntar el Cholo, que busca las semifinales de una singular Champions League.