Una adaptación obligada para el Portugalete

La ansiada final del play-off de ascenso a Segunda División B, prevista para el sábado en Sarriena, sigue su cuenta atrás. El Portugalete realizó ayer su segundo entrenamiento en grupo, de los tres previstos esta semana. "Los jugadores estaban contentos de volver al campo, de estar juntos y con muchas ganas. No podemos hacer más, meterles más carga de trabajo es contraproducente. Confiaremos en el trabajo hecho anteriormente. Al final, habrá que hacerlo todo de palabra, recordar los conceptos, las cosas que ya hemos trabajado antiguamente y es lo que hay. Hay que adaptarse", destaca Ezequiel Loza, técnico del Portu. El anuncio de la nueva fecha para el encuentro supone que los aurinegros tienen una semana comprimida antes de la gran cita. "Nosotros lo único que queremos es jugar. Hubiésemos preferido el domingo, porque nos daba un día más de entrenamiento, pero han decidido el sábado, pues así será", remarca el cántabro.

Hay que recordar que en el caso de que este nuevo derbi de Ezkerraldea finalizara con empate serían los jarrilleros los que ascenderían por su condición de campeones. "Es una pequeña ventaja. Supone que jugamos más tranquilos y es el River el que tiene que ganar y exponer más. Nos da una pequeña tranquilidad, no va más allá. Debemos salir a ganar el partido, a competir a tope como sabemos y es la única manera de conseguir el ascenso", remarca Loza. Así que el Portugalete afronta el derbi, en principio, con la única baja del jugador que dio positivo y con ganas de dar carpetazo a la liga: "Estamos deseando jugar y acabar también la temporada, porque se está haciendo muy largo y queremos que acabe de la mejor manera, pero que acabe ya". Un caso insólito que analiza Loza. "La Federación nos ha considerado como si fuéramos profesionales de Primera y Segunda y no es el caso. Somos aficionados que tenemos el sueño de ser profesionales algún día y por eso estamos haciendo esto todos", puntualiza.

En caso de que el Portu pierda en Sarriena, la Federación aún no ha anunciado la posibilidad de repesca que fue denegada el conjunto de La Florida. "El club ha puesto un recurso, pero no me han dicho que hayan contestado. Entiendo que si no se ha jugado entre los cuatro, y no hay fecha de partidos, lo normal es que nos vuelvan a repescar, en el caso de perder. Aunque tiene pinta de que no se va a jugar, pero no tengo ni idea. Es posible que busquen una fórmula para resolverlo, porque parece complicado con equipos de muy lejos y en las fechas que estamos", asegura el técnico jarrillero, que ya ascendió con el Portu en 2015: "Tengo mucha ilusión de verme en Segunda B y muchas ganas de jugar el partido e intentar ascender. Pero respeto mucho al rival y sé que va a ser un partido muy complicado y nos lo va a poner muy difícil. Pondremos mucha ilusión en intentar conseguirlo".

Pruebas obligatorias. Tras el anuncio por parte del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol de que el sábado es la nueva fecha para la final, ayer se conoció también que tanto la plantilla del Portugalete como la del Sestao River deberán pasar hoy obligatoriamente nuevas pruebas de test PCR en la clínica Virgen Blanca de Bilbao. Este es el último requisito para que se pueda disputar en Sarriena el derbi más largo de la temporada con un premio especial: el ascenso. A nadie le pasa por la cabeza la aparición de un nuevo positivo en los test, ya que obligaría a una nueva suspensión, algo que enquistaría aún más a la Federación este atropellado final de liga en Tercera División.