El Portu, en compás de espera

Con el paso de las jornadas después de la suspensión del partido entre el Portugalete y Sestao que iba a servir para conocer la identidad del equipo de Ezkerraldea que iba a ascender a Segunda División B, van sucediéndose los acontecimientos y ayer el Departamento de Sanidad del Gobierno vasco comunicó al jugador que había avisado de un caso de covid-19 en su entorno más cercano que el resultado de su PCR había dado positivo. El resto de la plantilla, cuerpo técnico y varios directivos, que se hicieron las pruebas en la tarde del domingo en el Hospital de Cruces, dieron negativo.

El presidente del Portugalete Edu Rivacoba, anunció por la mañana a DEIA el positivo del jugador jarrillero y por la tarde comentó que "estoy peor que esta mañana, por el positivo y por la incertidumbre que hay. El protocolo sanitario no entiende de competiciones, ni de partidos, ni de play-offs, ni de Portu, ni de Sestao. Estamos a expensas de más información pero de momento estamos confinados hasta la realización del segundo test" relató el mandatario jarrillero.

Con el jugador infectado, que ha resultado asintomático, ahora se ha confinado a la toda plantilla jarrillera en sus domicilios a la espera de una segunda prueba (test PCR) para la detección del covid-19, que no se realizará hasta el lunes de la próxima semana atendiendo a los protocolos y plazos que maneja Osakidetza, lo que provoca que el encuentro no vaya a disputarse este fin de semana.

El técnico del club de La Florida, Ezequiel Loza, también desvelaba las ganas que tiene de jugar. "A ver si hay suerte en el segundo test y damos todos negativo. La plantilla ahora mismo está con bajón. Estábamos enchufados para jugar el sábado y con muchas ganas", atestiguó el cántabro.

El caso Portu y Sestao está en fase de espera aunque un nuevo positivo rompería todos los esquemas. "En caso de un segundo positivo no sería bueno porque se dilataría todo. Pero yo lo que digo es que nosotros hemos sido responsables y hemos mirado por la salud de nuestro equipo y del conjunto rival. Haremos lo que nos digan y estamos con las ganas de jugar que tenemos todos. De hecho, el día del partido, cuando salta la noticia, yo le digo al jugador tú te quedas en casa, ya está y vamos a jugar, pero el club, con buen criterio, lo notifica a la Federación y finalmente por el protocolo establecido se suspendió el encuentro", relató el técnico. Cuando se le hace referencia a que el problema desemboque en un caso Fuenlabrada, el entrenador lo niega con rotundidad. "Desde luego que no. Porque aunque estamos confinados la situación es muy distinta. No es algo provocado, es algo que viene de fuera. No es que el club haya incurrido en una negligencia, no es que los jugadores se hayan ido de fiesta o que no hayamos desinfectado La Florida, esto viene de fuera. Hemos mantenido todas las medidas. Estamos en vestuarios separados y las charlas las hemos hecho al aire libre. Así que no es algo provocado. Ha sucedido desde fuera y el club ha sido responsable y podemos tener la conciencia tranquila", verificó Loza. Sobre la responsabilidad por parte de la Federación Española, ya que organizó tan solo dos test desde la finalización del confinamiento hasta la disputa del play-off, dijo que "estoy totalmente de acuerdo, pero eso sí que no es culpa del Portugalete". Tanto Portu como Sestao quieren acabar cuanto antes esta inoportuna pesadilla. "A ver cuándo acaba todo esto para poder empezar la siguiente temporada. Pero si pasa esto con dos equipos en competición, qué puede ocurrir cuando estemos en la liga todos los equipos. Aún no estamos concienciados en preservar la salud", finalizó.